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SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naturea Cantabria incrementa su presupuesto hasta los 1,6 millones para mejorar los servicios mediante un convenio con el Gobierno de Cantabria, que permitirá incrementar las acciones de información y sensibilización ambiental y el mantenimiento de infraestructuras.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el refuerzo del programa durante la reunión de la comisión de seguimiento del convenio con la Red Cántabra de Desarrollo Rural y ha puesto el foco en el reciente incremento presupuestario y en las mejoras que permitirá implementar en distintos ámbitos del programa.

En el encuentro han participado, además del presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, Fernando Franco; el gerente, Fernando Isasi, y la coordinadora de Naturea en Cantabria, Ángela Pombo, quienes han trasladado a la consejera el balance de actividad, la situación actual del programa y las actividades recientemente presentadas para el segundo semestre, ha informado el Gobierno.

Desde la Comisión se ha valorado especialmente el aumento de financiación, que ha pasado de 1,4 millones a 1,6 millones de euros, que permitirá "mantener la calidad del programa e incrementar actuaciones, así como mejorar aspectos clave del servicio", según ha manifestado el presidente de la Red.

Entre las actuaciones previstas, destacan el refuerzo de personal en algunas cuadrillas de mantenimiento, como la de Liébana, que pasa a contar con un cuarto operario, así como mejoras en infraestructuras y equipamientos.

También se contempla el traslado del actual centro de interpretación de Oyambre, situado en el Faro de San Vicente a la Casa Pozo, un espacio con mayor potencial para acoger visitantes.

En este sentido, Franco ha explicado que el cambio de ubicación "permitirá mejorar la atención y previsiblemente aumentar de forma significativa el número de visitantes, que ya ronda las 20.000 personas en el emplazamiento actual".

Además, el crecimiento presupuestario también facilitará la renovación progresiva de medios materiales, incluyendo vehículos que acumulan un elevado nivel de uso.

La consejera ha valorado positivamente el trabajo desarrollado por la RCDR y ha destacado la importancia de garantizar la estabilidad del programa Naturea, que ha calificado como "un programa estratégico para la dinamización del medio rural y la conservación del patrimonio natural", de modo que el incremento presupuestario responde "a una necesidad real y permite consolidar el empleo, mejorar los servicios y seguir ofreciendo una programación de calidad a la ciudadanía".

En la reunión también se ha abordado la programación de actividades para esta última parte del año, recientemente presentada, profundizando en el contenido del calendario y en su distribución.

Este material se reparte habitualmente a través de oficinas de turismo, establecimientos hosteleros y otros puntos de interés, además de los centros gestionados por el programa, pues a pesar de contar con versión digital, la edición impresa sigue teniendo una alta demanda entre los usuarios.

En el seno de la comisión, todos han coincido en "el buen funcionamiento general del programa y la importancia de seguir adaptándolo a las necesidades actuales, garantizando su sostenibilidad a medio y largo plazo".

CONVENIO

El convenio actual tiene una dotación 1,6 millones de euros destinada al desarrollo de acciones de información y sensibilización ambiental, mantenimiento de infraestructuras, restauración ecológica y seguimiento de procesos naturales en el marco de Naturea Cantabria.

Además, contempla actividades de dinamización socioeconómica y asesoramiento a administraciones y emprendedores locales, con el fin de impulsar proyectos vinculados al patrimonio natural y a los recursos propios del territorio, favoreciendo un modelo de desarrollo rural equilibrado y sostenible.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural ejecuta el programa Naturea Cantabria en colaboración con los Grupos de Acción Local y con financiación de la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.

El programa desarrolla, a lo largo de todo el año, actividades de interpretación de la naturaleza, rutas guiadas y autoguiadas, iniciativas educativas para escolares y colectivos, así como labores de mantenimiento ambiental en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, contribuyendo tanto a la conservación como a la dinamización de las comarcas rurales.