Naturea Cantabria llevará a cabo 650 actividades en el segundo semestre del año

Presentación del calendario de actividades de Naturea - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naturea Cantabria llevará a cabo un total de 650 actividades de educación ambiental y dinamización rural en el segundo semestre del año.

Además, este programa incluye el mantenimiento de espacios naturales, la red de rutas autoguiadas y la dinamización de centros de interpretación.

El calendario de propuestas de Naturea se ha presentado este viernes en un acto celebrado en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre, en el Faro de Punta de Silla, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora esta jornada.

Durante el evento se ha dado a conocer el nuevo spot promocional del programa y se ha desarrollado una actividad paralela con alumnado del CEIP Matalinares, que ha visitado el centro y ha participado en una iniciativa educativa en la finca, reflejo de la labor divulgativa que desarrolla este programa.

A la cita ha acudido la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien ha puesto en valor el impacto de este programa al que se ha referido como "fundamental para el medio rural, pues permite poner en valor nuestro patrimonio natural al tiempo que genera actividad, conocimiento y oportunidades en nuestros pueblos".

En este sentido, ha hecho hincapié en que es un "claro" ejemplo de trabajo conjunto entre la administración autonómica, los Grupos de Acción Local y la Red Cántabra de Desarrollo Rural, "basado en la confianza y en la suma de esfuerzos hacia un objetivo común como es el desarrollo rural sostenible".

La consejera ha incidido en que cada año más de 20.000 escolares participan en las propuestas del programa, lo que demuestra "su enorme valor para la concienciación ambiental y la formación de las nuevas generaciones".

También ha destacado el papel de las cuadrillas de Naturea, "una pieza clave" en la realización de tareas "imprescindibles" como la limpieza de senderos, el mantenimiento de infraestructuras, el cuidado de miradores o el control de la vegetación en espacios naturales que abarcan miles de hectáreas.

Por otra parte, la consejera ha resaltado el respaldo del Gobierno autonómico al programa, que ha incrementado su presupuesto de 1,4 a 1,6 millones de euros.

Al acto también han acudido el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; la alcadesa de San Vicente, Charo Urquiza; miembros de la junta directiva de la Red Cántabra de Desarrollo Rural de la Corporación municipal de la Villa, y otros regidores de la zona.

Por su parte, Urquiza ha llamado a la unión para proteger y preservar los espacios naturales y, en especial, ha destacado la relevancia del Parque Natural de Oyambre, un espacio de cerca de 5.700 hectáreas declarado en 1988 e integrado por cinco municipios.