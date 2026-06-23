La niebla retrasa la llegada al Seve Ballesteros del vuelo procedente de Mallorca

Archivo - Avión de Vueling. - PATRONATO DE TURISMO - Archivo

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La niebla en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a primera hora de esta mañana ha obligado a desviar inicialmente el vuelo de la compañía Vueling procedente de Mallorca, si bien, ante la mejora de las condiciones meteorológicas, ha volado desde allí al aeródromo cántabro para su aterrizaje definitivo, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

Se trata del vueolo VY3267, que ha salido de Mallorca a las 6.45 horas y tenía previsto aterrizar a las 8.20 en el Seve Ballesteros.

Fue desviado a Bilbao por la niebla, pero, desde allí, y ante la mejora de la climatología, ha partido de nuevo a la capital cántabra.

Aunque estas circunstancias han retrasado la llegada está previsto que el avión parta de nuevo sobre las 10.15 horas a Mallorca, según informa en sus redes sociales Amigos de Parayas.