La nieve obliga a cadenas en el puerto de Piedrasluengas y en un tramo de la CA-280

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve obliga este viernes a circular con cadenas en el puerto de Piedrasluengas, tanto desde la CA-281 como en la CA-184, así como en el tramo Saja-Soto de la CA-280.

Concretamente, son necesarias cadenas entre los kilómetros 17 y 34 de la CA-281 y desde el 18 al 25 de la CA-184, ambos en la zona del puerto de Piedrasluengas, y del 20 al 32 de la CA-280, según detalla la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, permanecen cerrados desde hace mes y medio el acceso al mirador del Chivo (CA-916) y al Collado de Llesba (CA-893).

También se recomienda circular con precaución entre los kilómetros 8 y 14 de la CA-643, en Lunada, y entre el 3 y el 14 de la CA-183.