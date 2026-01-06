La nieve obliga a cadenas en los puertos de La Sía y Palombera y en parte de la CA-183

Archivo - Nieve en una carretera de Cantabria. Foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve obliga a usar cadenas en los puertos de montaña de La Sía (CA-665) y Palombera (CA-280) y en parte de la carretera de Reinosa a Brañavieja (CA-183).

También se debe circular con precaución en los puertos de La Matanela (CA-633), Piedrasluengas --en este caso tanto desde la CA-281 como desde la CA-184)-- y Lunada (CA-643) y en otros cinco tramos de carreteras, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Según la DGT, hay que circular con cadenas entre los kilómetros 0 y 8 de la CA-665, coincidente con el puerto de La Sía, y del 20 al 30 de la CA-280, a la altura de Palombera, así como del 14 al 24 de la CA-183, a la altura de la localidad de Abiada (Hermandad de Campoo de Suso).

Por otra parte, la web Carreteras de Cantabria recomienda circular con precaución en el tramo anterior de esta misma carretera, desde el kilómetro 3, y también entre el 0 y el 18,6 de la CA-284; hasta el 20,4 de la CA-730; del 1 al 21,1 de la CA-171 Reinosa-Corconte, y del 0 al 23,5 de la CA-185.

Además, siguen cerrados desde hace un mes el acceso al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).