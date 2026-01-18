La nieve obliga a cadenas en La Sía, Palombera, Lunada y Alto Campoo

Archivo - Una carretera nevada en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve obliga este domingo a usar cadenas en los puertos de montaña de La Sía (CA-665), Palombera (CA-280) y Lunada (CA-643) y en parte de la carretera de Reinosa a Brañavieja (CA-183), en Alto Campoo.

También se debe circular con precaución en el puerto de La Matanela (CA-633), desde San Pedro del Romeral --del kilómetro 1 al 13,2-- por la presencia de hielo o nieve, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, siguen cerrados desde hace dos meses los accesos al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).