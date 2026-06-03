Nieves Moriano estrena exposición en la Sala Mauro Muriedas

Presentación de la exposición de Nieves Moriano 'Radiografía del silencio'. - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas de Torrelavega acoge, desde este sábado 6 al 12 de julio, la exposición de la artista Nieves Moriano 'Radiografía del silencio'.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado la muestra, comisariada por Raúl Reyes y creada específicamente para este espacio, que está organizada por su departamento con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

Vélez ha destacado la calidad artística de una propuesta que invita al visitante a detenerse y reflexionar sobre cuestiones universales como la memoria, las huellas que dejan las experiencias vividas y el papel del silencio en los procesos personales, ha explicado.

El comisario ha detallado que la exposición se articula en torno a tres conceptos: memoria, huella y silencio. A través de pinturas y obras de técnica mixta, Moriano construye un recorrido que explora la relación entre el recuerdo, las experiencias que marcan la vida y los espacios de calma necesarios para comprenderlas.

Nieves Moriano, natural de Extremadura y residente en Santander, combina una formación científica con estudios de Bellas Artes e Historia del Arte. En los últimos años ha desarrollado una intensa actividad expositiva tanto en España como en otros países, participando en muestras, residencias artísticas, simposios internacionales y ferias de arte.

La inauguración tendrá lugar el sábado 6 de junio, a las 19.00 horas. La exposición podrá visitarse hasta el 12 de julio de martes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Coincidiendo con la apertura de la muestra, se editará un catálogo que estará disponible gratuitamente para los visitantes hasta fin de existencias.