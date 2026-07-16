Nissan confirma el fin de la relación de su planta de Los Corrales con Renault, "sin impacto significativo"

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SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las plantas de Nissan en Ávila y Cantabria dejarán de producir para Renault a finales de este año tras la decisión de la marca gala de automóviles de poner fin a la relación comercial con ambas.

Nissan ha explicado en un comunicado que este hecho en la planta de Cantabria "podrá gestionarse sin un impacto significativo en los volúmenes globales de actividad", ya que los proyectos relacionados con Renault son "de menor dimensión".

En este sentido, fuentes sindicales han indicado a Europa Press que el impacto en la planta cántabra afecta al 6% de la producción, mientras que en Ávila supera el 50%.

De este modo, la mayor repercusión será para la planta castellana, donde Nissan afirma que su "prioridad" es preservar la continuidad industrial de la misma y abordar este proceso "de forma responsable, transparente y en permanente diálogo" con los representantes de los trabajadores y las administraciones públicas.

Para ello, está "trabajando activamente" en la identificación y evaluación de nuevas oportunidades de negocio y alternativas industriales, incluidos posibles proyectos con terceros, con el objetivo de contribuir al refuerzo de la actividad de la planta.

"Nissan sigue comprometida con su objetivo de identificar nuevas oportunidades industriales que contribuyan a reforzar la actividad de la planta de Ávila", ha indicado.

La marca japonesa ha afirmado que se siente "orgullosa de la larga trayectoria industrial de la planta de Ávila". "Desde la transformación de la planta, el equipo ha demostrado una gran capacidad de adaptación y ha logrado importantes avances en la captación de nuevas oportunidades de negocio", ha añadido.