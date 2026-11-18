'La Noche es Joven' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de ocio alternativo del Ayuntamiento de Santander 'La Noche es Joven' regresa este fin de semana con una nueva agenda de actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de entre 15 y 30 años, que combinará talleres de cocina, danza, deporte y creatividad con una sesión especial de cine premium.

La programación comenzará el viernes 20 con una amplia oferta de talleres distribuidos por diferentes espacios municipales y continuará el sábado 21 con una propuesta cinematográfica en los cines Yelmo Premium Peñacastillo.

La programación del viernes se desarrollará en el Espacio Joven, los centros cívicos de Tabacalera y Numancia, el Pabellón Numancia y la Escuela de Hostelería Las Carolinas, con actividades que se prolongarán desde las 19.30 horas hasta la madrugada.

En el ámbito gastronómico, la Escuela Las Carolinas acogerá dos talleres de repostería, así como una sesión de cocina; mientras que Tabacalera ofrecerá propuestas de estampación botánica, reciclaje textil, streaming y podcast, elaboración de inciensos naturales y un taller de salsa.

Numancia concentrará buena parte de las actividades artesanales y creativas, con talleres de cuelgatiestos de macramé, llaveros a trapillo, ambientador sólido, pintura sobre vidrio y una sesión de bachata.

En el Espacio Joven, los participantes podrán iniciarse o perfeccionar sus habilidades en K-pop, graffiti y sevillanas; y la oferta deportiva se desarrollará en el Pabellón Numancia, donde se han programado actividades de boxeo y tiro con arco.

La programación continuará el sábado, a las 21.00 horas, con una sesión especial de cine en Yelmo Premium Peñacastillo, donde los jóvenes podrán disfrutar de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'.

La actividad será gratuita para jóvenes de entre 15 y 30 años y requerirá reserva previa a través del formulario online habilitado desde el pasado lunes 16 de noviembre.

En caso de que las plazas estén completas, los interesados podrán solicitar su incorporación a la lista de espera enviando un correo electrónico a ociojuvenil@dinamizaservicios.es, indicando su nombre, apellidos, edad, dirección de correo electrónico y teléfono móvil de contacto.

La programación continuará el sábado 28 de noviembre con la 'Mansión de las sensaciones', una experiencia inmersiva nocturna que transformará el Palacio de La Magdalena en un escenario de propuestas artísticas y sensoriales.

Esta actividad contará con la colaboración de diferentes colectivos y entidades del ámbito cultural, entre ellos el Coro Joven Santander, La Bruma Teatro, Fly&Free Pole Studio, Cuca y The LAb Dance Studio, que participarán en el desarrollo de una velada concebida para ofrecer a los jóvenes una experiencia diferente en uno de los espacios más representativos de la ciudad.