Noche tórrida en Cantabria, copando algunas de las temperaturas más altas del país

Mapa de temperaturas máximas en Cantabria - AEMET

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha pasado una noche tórrida, copando algunas de las temperaturas más altas del país y con varios municipios por encima de los 25 grados centígrados o incluso rozando los 30.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, las temperaturas más altas en la comunidad se registraron en Bárcena de Cicero (28,8ºC), la zona del aeropuerto Seve Ballesteros (28,7ºC) y Castro Urdiales (28,6ºC) --la segunda, tercera y cuarta más altas del país, respectivamente-- y Santander (28,1ºC), en sexto lugar.

También Ramales de la Victoria (27,8ºC) y San Felices de Buelna (27,7ºC) entraron en el 'top ten' nacional de temperaturas, en octavo y décimo lugar.

Por otra parte, durante la noche, algunos puntos de la región registraron fuertes rachas de viento. De hecho, en el Mirador del Cable, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, se alcanzaron los 137 km/h, la más intensas del país en lo que va de jornada.

En Coriscao, también en Picos, llegaron esta madrugada a los 116 km/h --la tercera más fuerte-- y dentro del ranking nacional se situaron San Roque de Riomiera y Alto Campoo, con rachas de 98 y 87 km/h.