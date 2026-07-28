Una nueva campaña en Instagram permite conocer el MAS con historias, experiencias y colaboradores como Okuda

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SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) ha puesto en marcha una nueva campaña audiovisual en su perfil de Instagram, @museomassantander, con el objetivo de acercar el museo a toda la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que todavía no lo conocen o nunca se han animado a visitarlo, a través de pequeñas historias, experiencias y colaboradores como el artista cántabro Okuda, que ya ha confirmado su participación.

De esta forma, la iniciativa propone un recorrido por algunas de las anécdotas, curiosidades e historias que esconden tanto el edificio como las obras que forman parte de su colección, y lo muestra desde una perspectiva "cercana, amena y accesible".

Así lo ha destacado en nota de prensa el Ayuntamiento, que ha explicado que través de pequeños vídeos, el museo invita a descubrir detalles desconocidos de sus espacios y piezas, poniendo el foco en el valor humano y cultural que alberga.

Además, la campaña da voz a los diferentes públicos que visitan habitualmente el museo --familias, escolares, jóvenes, artistas, turistas o visitantes habituales-- para que compartan su experiencia y expliquen, en primera persona, qué significa para ellos recorrer sus salas y disfrutar de sus colecciones.

En esta iniciativa ya han participado artistas emergentes como Miguel San Sebastián y Lucía Gago, así como Alejandro Manrique, divulgador en redes sociales y lesionado medular.

Próximamente se incorporarán también, además de Okuda, la experta en belleza y maquilladora profesional María Natal o el mentalista Alejandro Revuelta, ampliando así la diversidad de perfiles que protagonizarán la campaña.

"Queremos que el MAS sea un museo cada vez más cercano, en el que cualquier persona pueda sentirse identificada. Esta campaña nos permite descubrir el museo a través de los ojos de quienes lo visitan y de personas con perfiles muy diversos para demostrar que el arte puede conectar con todos los públicos", ha afirmado la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

Al respecto, ha añadido que la campaña pretende reforzar la imagen del MAS como un espacio "vivo, abierto, participativo y lleno de historias por contar y descubrir".