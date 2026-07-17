Nueva campaña de 'Sabe a Norte': Una historia de verano para promocionar los alimentos de Cantabria

1105055.1.260.149.20260717132247 Presentación de la campaña 'El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) ha lanzado una nueva campaña para promocionar los 36 alimentos de calidad diferenciada amparados bajo la marca Sabe a Norte.

'El verano que te llevas de Cantabria. Sabe a norte' es el lema de esta nueva campaña, en la que se invita a residentes y visitantes a generar recuerdos de su verano en la comunidad ligados a los sabores de la tierra y a sus productos gastronómicos.

La campaña se inicia este mismo viernes y se prolongará hasta el 16 de agosto, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia posible. Se llevará a cabo en redes sociales, medios de comunicación, salas de cine y supermercados BM y Lupa, entre otros lugares, y se ha presentado en rueda de prensa por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el director general de Alimentación, Paulino San Emeterio, y el de la ODECA, Juan Luis Centeno.

Esta promoción, para la que se ha generado diferente material publicitario adaptado a cada soporte, está protagonizada por una "historia de verano, de descubrimiento y encuentro" en el que un hombre y una mujer se conocen en el Mercado de Esperanza de Santander, pugnando por la única caja de arándanos que hay en un puesto, circunstancia que finalmente sirve de punto de partida para una relación en la que juntos visitan diferentes lugares de la geografía regional en la moto de él.

En estos escenarios, juntos disfrutan de muchos de los "grandes embajadores gastronómicos" de la región, como la carne de Cantabria, las anchoas, los quesos amparados por figuRas de calidad, los vinos --tanto los de Costa de Cantabria o los de Tierra de Liébana--, los pescados, las conservas, los sobaos y otros productos que son "sinónimos de autenticidad y de excelencia".

En el spot que se ha grabado para esta campaña, diseñada por la agencia Karibu Media, aparecen multitud de lugares emblemáticos de la comunidad, como Santander, San Vicente de la Barquera, Suances, los Valles Pasiegos o la playa de San Juan de la Canal de Santa Cruz de Bezana.

LOS PRODUCTOS GASTRONÓMICOS, "PARTE DE QUIÉNES SOMOS"

En cada uno de los momentos que comparte la pareja están presentes los productos gastronómicos de Cantabria que, según ha recalcado Susinos, "no son solamente una parte de nuestra economía, sino una parte esencial de nuestra forma de vivir". "Forman parte de quiénes somos y de cómo disfrutamos nuestros mejores momentos", ha dicho la consejera.

Susinos ha explicado que esta campaña "quiere ir más allá de una simple promoción gastronómica". "Es una invitación a vivir Cantabria, a sentirla, a recordarla. Habla de emociones, de experiencias compartidas y de todo aquello que hace que una estancia en nuestra tierra sea verdaderamente inolvidable".

Se ha construido en torno a una "idea sencilla y directa: el verano que te llevas de Cantabria sabe al norte. Porque cuando alguien piensa en un verano en Cantabria, recuerda nuestros paisajes, nuestro mar, montañas, pueblos, fiestas y nuestra manera de disfrutar la vida. Y junto a todos esos recuerdos aparecen también nuestros sabores: una mesa compartida, un producto local descubierto en un mercado o una comida que se convierta en un recuerdo", ha expuesto la consejera.

Se trata de una campaña que "permite demostrar mostrar la diversidad de Cantabria en muy poco tiempo", una tierra "auténtica y diversa", que "cuidad de sus tradiciones, protege su paisaje y que mira al futuro con ambición".

"Esta campaña quiere transmitir precisamente eso, que detrás de cada sabor, hay historia; que detrás de cada producto, hay personas, y que detrás de cada sello de calidad hay un compromiso con la excelencia", ha subrayado Susinos.

Según los datos aportados por la consejera, la industria agroalimentaria representa el 22% del PIB industrial de la comunidad y un 6% de su PIB total; mueve una cifra de negocio superior a los 1.700 millones de euros y aglutina a más de 3.000 empresas, la "inmensa mayoría" pequeñas y medianas, de carácter familiar "pero con mucha experiencia y tradición".

IGP PATATA DE VALDERREDIBLE

La marca 'Sabe a Norte' engloba 36 productos de la tierra, amparados por cuatro indicaciones geográficas protegidas (IGPs); cinco denominaciones de origen protegidas (DOPs); 15 con certificación ecológicas y 12 de calidad controlada.

En este sentido, durante la rueda de prensa, Susinos ha resaltado que el reciente reconocimiento de la IGP de la patata de Valderredible supone una "magnífica noticia" para la comunidad y para todos los productores "que han trabajado durante años para hacer realidad este objetivo", "reforzando la imagen de Cantabria como una tierra de alimentos excelentes".

"Este reconocimiento certifica algo que los consumidores y profesionales del sector ya sabían: que estamos ante un producto singular, con unas características diferenciadas que encuentran su razón de ser en un territorio concreto y en el saber hacer de quienes lo cultivan", ha afirmado.

La consejera ha asegurado que el Gobierno de Cantabria quiere seguir este camino, promoviendo nuevas figuras de calidad diferenciada, fortaleciendo las ya existentes, apoyando a los productores y que "nuestros alimentos sean cada vez más conocidos y valorados, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad".