La nueva cubierta de las pistas de la Finca de Jado estará lista en diciembre

Comienzan las obras de la cuerta de las pistas de la Finca de Jado

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asistido este miércoles al inicio de las obras de la nueva cubierta de las pistas de petanca de la Finca de Jado, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que se prevé su finalización en diciembre.

La obra, adjudicada a la empresa Tedcon Integral, supone una inversión de 94.864 euros.

Igual, que ha estado acompañada por el concejal de Fomento, Agustín Navarro; la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez; vecinos de la zona y usuarios de las instalaciones, ha destacado este "paso más" en la mejora de la Finca de Jado. Y es que el proyecto supone la continuación de un "proceso de transformación de este espacio emblemático" que comenzó meses atrás y que se completa con esta actuación "muy esperada" por los usuarios de las instalaciones, "que verán cómo esta área gana en funcionalidad, en accesibilidad y en confort".

La intervención contempla la instalación de una nueva cubierta con pilares de acero laminado sobre los que se apoyarán vigas y viguetas de madera laminada con voladizos en ambos extremos. El material elegido para la cubierta --policarbonato celular-- permitirá el paso de luz natural y garantizará protección frente a la lluvia, facilitando el uso de las pistas durante más meses al año y en mejores condiciones de comodidad.

También se actuará en los pasillos, de manera que toda la superficie quede a la misma cota, y se ejecutará un pavimento continuo de hormigón que mejorará la circulación interior y eliminará los escalones. Sobre este pavimento se recolocarán los bancos originales.

Otro aspecto clave de la actuación será la mejora de la accesibilidad con la construcción de una nueva rampa que conectará el nivel general del parque con el de las pistas, garantizando un acceso cómodo e inclusivo.

La alcaldesa ha recordado que esta actuación se suma a otras mejoras recientes llevadas a cabo en la Finca de Jado, como la renovación integral del parque infantil (inaugurado en febrero) o el programa 'Veranos en Jado', para acercar la cultura contemporánea a los vecinos en un formato atractivo para todos los públicos.

"El conjunto de actuaciones en la Finca de Jado refleja la apuesta municipal por la mejora de los espacios de convivencia y la revitalización de los barrios. No se trata únicamente de renovar infraestructuras, sino de dotar a la ciudad de entornos seguros, accesibles y atractivos que respondan a las necesidades de los vecinos", ha añadido.

Por último, ha agradecido la paciencia de los usuarios de estas instalaciones y ha asegurado que, con esta obra, comienza una nueva etapa que culminará en pocas semanas y que permitirá contar con unas instalaciones de primer nivel.

"Estoy convencida de que este proyecto, junto con el nuevo parque infantil y las iniciativas culturales que se desarrollan aquí, harán de este espacio un lugar cada vez más valorado y disfrutado por los vecinos", ha concluido.