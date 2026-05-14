La nueva edición del circuito 'Cultura y Territorio' ofrecerá más de 300 actuaciones en 61 ayuntamientos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha presentado una nueva edición del programa 'Cultura y Territorio 2026', el circuito profesional de artes escénicas, que llegara a 61 ayuntamientos con más de 300 propuestas artísticas.

El programa tiene como principales objetivos mejorar la situación de los profesionales de las artes escénicas y la música, y fomentar la descentralización cultural, aportando fondos autonómicos como apoyo directo a las entidades locales.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado que Cultura y Territorio es hoy un programa "plenamente consolidado, que genera oportunidades reales para las compañías profesionales y garantiza el acceso a la cultura en todos los rincones de Cantabria".

Para esta edición, el circuito cuenta con un presupuesto total de supera los 372.000 euros, de los cuales la Consejería de Cultura financia cerca del 60% --con un incremento de unos 20.000 euros más que en la edición anterior-- y el resto, los municipios participantes.

En la edición 2026 participan 61 ayuntamientos, entre los que se encuentran Ampuero, Anievas, Arenas de Iguña, Argoños, Arnuero, Astillero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Camargo, Cartes, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, Escalante, Herrerías, Laredo, Las Rozas de Valdearroyo, Liérganes, Limpias, Los Corrales de Buelna, Los Tojos, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Meruelo, Miengo, Penagos, Piélagos, Polaciones, Polanco, Potes, Ramales de la Victoria, Reinosa, Reocín, Ribamontán al Mar, Riotuerto, San Felices de Buelna, San Miguel de Aguayo, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Santoña, Selaya, Soba, Solórzano, Suances, Val de San Vicente, Valderredible, Villacarriedo y Villaescusa.

Como novedad, este año se incorporan al programa los municipios de Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Medio Cudeyo, Noja, Pesaguero, Pesquera, Ruiloba y Valdeprado del Río.

A lo largo del año se llevarán a cabo 323 actuaciones, repartidas entre 100 conciertos de música, 35 representaciones teatrales, 49 espectáculos de magia, 10 de circo, 88 cuentacuentos, siete de danza, 24 talleres y 10 pasacalles.

"Hablamos de una programación equilibrada y plural, que atiende a públicos de todas las edades y que convierte la cultura en un verdadero elemento de cohesión territorial", ha señalado el consejero.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES

'Cultura y territorio' arranca este viernes día 15 en el Centro Cultural de Argoños, donde a las 17.00 horas, el grupo Alma Kids Yoga presenta el taller 'Yoguicuentos'.

El 17 de mayo, en la plaza mayor de Ampuero, a las 12.00 horas, Esfera Producciones propondrá la actividad 'El arriero de los juegos'. Esa misma jornada, en la Fundación Orense de Ramales de la Victoria, a las 18.30 horas, la compañía de danza 'Esencia' pone en escena 'Flamencas'.

Las actividades se desarrollarán hasta el 30 de diciembre, cerrando el año en Bareyo con la actuación musical del grupo '14 cuerdas', y su espectáculo especial de Navidad.

El calendario completo de actuaciones está disponible en la web https://www.culturadecantabria.es/territorio-cultura-2026.