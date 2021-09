Nueva jornada de vacunación Covid sin cita en el Palacio de Exposiciones el día 15

Se reservan otras 200 dosis y podrán acudir personas pendientes de segundas dosis y desplazados que lleven más de 3 meses en Cantabria

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha convocado una nueva jornada de vacunación contra el Covid sin cita previa el próximo miércoles, día 15, festivo en la región por La Bien Aparecida, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, de 9.00 a 13.30 horas.

Se reservarán de nuevo 200 dosis de la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años, como ya ocurrió el viernes pasado, el primer día que el SCS ofreció la posibilidad de vacunarse sin cita, y podrán acudir personas pendientes de segundas dosis, si ha transcurrido el plazo preceptivo, y desplazados que lleven más de tres meses en Cantabria.

En caso de que acudan menores de edad, deberán estar acompañados por su tutor o presentar un consentimiento, ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

Las personas que hayan tenido Covid y quieran vacunarse deben haber pasado la enfermedad hace un mes completo desde que se confirmó la misma. Además, podrán vacunarse sin cita desplazados que lleven más de tres meses en Cantabria.

También podrán acudir personas a ponerse la segunda dosis si están en plazo, es decir tienen que haber pasado 21 días en caso de Pfizer. Asimismo, están incluidas aquellas que recibieron Astra Zeneca en primera instancia y si han pasado al menos ocho semanas.

Con la vacunación sin cita la administración sanitaria está tratando de facilitar a todos los que tengan pendiente la inoculación de la dosis el que puedan recibirla.

Se trata de poder llegar a todas las personas que no han acudido a la llamada para la vacuna, que no han podido recibirla por diversas causas, o que no han solicitado la autocita.

El pasado viernes, día 10 de septiembre, tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander la primera experiencia de vacunación sin cita previa en Cantabria.

Esta experiencia se saldó con 120 personas vacunadas de 200 dosis que se habían reservado. Se acercaron para recibir esa dosis sin cita personas a las que no se pudo vacunar al tratarse de gente que había tenido Covid pero hace menos de un mes (para recibir la vacuna es preceptivo que hayan pasado 30 días), y menores que no aportaron el consentimiento paterno.

A día de hoy, la población de Cantabria que ha recibido al menos una dosis de la vacuna llega al 81%, aunque si se mira la que es susceptible de vacunación, los mayores de 12 años, el porcentaje supera el 90% (90,1 %).

Con pauta completa hay un 75,5% de la población cántabra, porcentaje que se sitúa en un 83,9% en los mayores de 12 años.

Hasta el momento en la región se han administrado 871.028 dosis de vacuna.