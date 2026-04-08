La nueva oficina de turismo de Argoños abrirá antes de verano y funcionará todo el año

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, inaugura la nueva oficina de turismo de Argoños. - GOBIERNO DE CANTABRIA

ARGOÑOS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina de turismo de Argoños, ubicada en la Avenida Trasmiera, una de las zonas más transitadas del municipio, abrirá sus puertas antes del verano y ofrecerá servicio de información turística durante todo el año.

Así lo han informado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, que han visitado este miércoles la nueva oficina, cuya construcción ha sido financiada por la Consejería con una inversión de más de 64.400 euros y de la que han destacado su "atractiva" imagen y su "original" forma poligonal.

Martínez Abad ha explicado que la dotación y características del nuevo edificio, que sustituye a la antigua cabaña de madera, supone "mayor comodidad, prestaciones e iluminación, tanto para los informadores que presten el servicio como para los visitantes".

Asimismo, ha señalado que, con esta actuación, la Consejería refuerza su compromiso con la mejora de los servicios turísticos y la puesta en valor del patrimonio y los recursos locales, contribuyendo al desarrollo del Argoños.

Por su parte, el regidor ha mostrado su "satisfacción" por el resultado estético y funcional de la oficina, y ha avanzado que el entorno de la oficina será urbanizado y contará con zona de espera y descanso y "algún reclamo turístico para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo fotográfico de Argoños".

La nueva oficina, de una sola planta y con una superficie de 28 metros cuadrados, tiene forma poligonal con cubierta plana y muros de hormigón, conformando un espacio de estética funcional. La entrada se ha diseñado para garantizar la accesibilidad, mediante rampa y escaleras.

Argoños se ubica en una zona transitada por numerosos visitantes y cercana a las playas y otros enclaves turísticos de la zona oriental de Cantabria. Situado a los pies del monte El Brusco, posee ecosistemas protegidos dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña, entorno que se puede recorrer a pie y donde destaca el molino de Jado y su centro de interpretación de la marisma.