La nueva ordenanza de la ERA de Torrelavega ampliará a 524 las plazas y las clasificará en tres colores

TORRELAVEGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado el borrador de la nueva ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), que contempla incrementar las plazas incluidas en este sistema hasta las 524 y diferenciarlas por colores -zona naranja, zona azul y zona violeta- en función de su naturaleza, ubicación y finalidad.

Además, la ordenanza incorporará la regulación de las casi 900 plazas gratuitas de los aparcamientos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados, este último con apertura prevista en los próximos días.

La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), ha presentado este miércoles en rueda de prensa el borrador de la ERA que, como ha señalado, cumple el objetivo fijado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio, que hace referencia a la existencia de 403 plazas reguladas.

Tazón ha subrayado que se trata de un documento elaborado "tras meses de trabajo técnico, con una base sólida y con datos sólidos en los que fiarse y apoyarse". Además, se ha presentado en Comisión y se ha sometido a información pública, sin recibir alegaciones.

"Lo hemos enviado a todos los grupos para que conocieran el borrador y para poder aportar y cambiar opiniones. Lo que queremos siempre es dialogar, consensuar y escuchar las voces", ha asegurado la edil, que ha reconocido que "igual en algún horario" han sido "demasiado estrictos y tendremos que cambiar", pero están abiertos a ello.

Ha insistido en que el objetivo principal de la nueva regulación es evitar usos "abusivos" de las plazas y garantizar la rotación "real" en toda la ciudad, incluidos los aparcamientos en altura, que para algunos se han convertido en "auténticas cocheras".

"Pretendemos aumentar el número de plazas gratuitas en rotación y evitar los usos abusivos que se están produciendo", ha resumido.

NUEVO SISTEMA POR COLORES

Respecto a las novedades, Tazón ha indicado que se propone la sistematización del régimen del estacionamiento regulado mediante la diferenciación de zonas por colores: naranja, azul y violeta.

La naranja sería la que existe en la actualidad, integrada por las zonas de carga y descarga que, fuera del horario reservado a dicha actividad, se destinan al estacionamiento regulado activo, con un régimen horario y un tiempo máximo de permanencia limitado, orientado a favorecer la rotación.

Estas plazas funcionan en la actualidad con un horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas los días laborables y de 11.00 a 14.00 horas los sábados, y en las que se puede estacionar 120 minutos con Tarjeta Ciudadana y 90 minutos sin ella.

Mientras, la nueva zona azul correspondería a las calles con plazas al aire libre no destinadas a carga y descarga, con el objetivo de ordenar el aparcamiento en superficie y facilitar el acceso a los servicios y actividades urbanas.

El horario propuesto para ésta en días laborables es de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 8.00 a 14.00 horas. Sin Tarjeta Ciudadana se podrá aparcar 90 minutos y con ella 120 minutos.

Entre la zona naranja existente más esta nueva zona azul se podrían alcanzar 524 plazas de aparcamiento gratuito en el centro de la ciudad, según ha destacado Tazón.

Finalmente, la zona violeta comprende la totalidad de las plazas de los aparcamientos en altura de La Carmencita (incluida la zona exterior al aire libre) y el del exterior del Ferial (solo el aparcamiento en altura).

Estos suman cerca de 900 plazas de aparcamiento gratuito, a los que se incorpora por primera vez un régimen específico de estacionamiento regulado activo con horarios, tiempos máximos de permanencia y normas de uso adaptadas a las características de este tipo de infraestructuras, para garantizar su utilización rotatoria y evitar su ocupación continuada por los mismos vehículos.

El tiempo de aparcamiento propuesto es de un máximo de nueve horas sin Tarjeta Ciudadana y doce horas con ella, y esta zona violeta estará activa en horario ininterrumplido los días laborables, desde las 8.00 de los lunes (o posterior a festivo) hasta las 14.00 horas de los sábados.

En todos los casos, está previsto que el funcionamiento sea el mismo, mediante la aplicación Parkunload.

Además, aprovechando la tramitación de esta ordenanza se propone introducir determinadas modificaciones en la Ordenanza General de Tráfico y Circulación, para adaptarla al nuevo modelo de control del tráfico de las calles peatonales basado en sistemas automatizados de vigilancia mediante cámaras de control del tráfico y lectura de matrículas, extendiendo y precisando las excepciones de acceso y estacionamiento y el acceso al REVA para supuestos de carga y descarga puntual de muebles, enseres, suministros y mercancías de residentes en las calles peatonales.

RESPUESTA AL PP

Por otro lado, la concejala de Movilidad ha respondido a las críticas del PP, que lamentó que la nueva ordenanza de la ERA pretende imponer más limitaciones de aparcamiento en la ciudad sin un estudio y acusó a Tazón de haber ocultado a la oposición su contenido pese a haber preguntado por él.

En este punto, la edil ha dicho que las manifestaciones de los populares, en concreto el concejal Miguel Remón, "están llenas de falsedades".

"Creo que está mintiendo como un cosaco. La ordenanza estuvo expuesta y no hubo ni una sola alegación. Tuvieron su momento; si no trabajan o van dormidos a la comisión, no es nuestro problema", ha sentenciado.

También ha lamentado el discurso "oscuro y alarmista", que cree que obedece a que les "molesta el éxito" de este sistema de aparcamiento gratuito "único" en Cantabria. "Está claro que el éxito de la ERA, que ha cuajado muy bien entre los usuarios, molesta al Grupo Popular, sobre todo porque hablamos de aparcamientos gratuitos. En los lugares donde gobiernan, cobran por todo", ha dicho.