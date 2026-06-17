La nueva sala de control de MARE mejorará la calidad de la gestión y la modernización de la red de puntos limpios

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, inaugura la nueva sala de control de MARE, que mejorará la calidad de la gestión y la modernización de la red de puntos limpios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva sala de control en las instalaciones de MARE, en Cartes, permitirá "dar un salto enorme" en la calidad de la gestión y modernización de la red de puntos limpios de Cantabria.

Así lo ha señalado en la inauguración del espacio el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, quien, acompañado por el director general de MARE, Pedro Ruiz, ha recordado que el proyecto ha supuesto una inversión de casi dos millones de euros.

Esta actuación ha permitido implantar sistemas avanzados de seguridad perimetral y videovigilancia en toda la red cántabra de puntos limpios, incorporando, además, este centro de supervisión centralizado que permitirá mejorar la gestión, el control y la operatividad de estas infraestructuras.

"Es un paso más en el proceso de transformación digital de las infraestructuras ambientales de Cantabria", ha explicado el consejero al referirse al nuevo servicio, que se enmarca en las actuaciones previstas destinadas a reforzar la recogida selectiva y avanzar hacia un modelo de economía circular "más eficiente y sostenible".

Y es que, esta nueva sala de control también incrementará la capacidad de respuesta ante incidencias y mejorará la protección de las instalaciones frente a actos vandálicos o robos.

En total se han colocado 250 cámaras en los 38 puntos limpios de la comunidad, que operan en tiempo real, las cuales detectan movimientos, perímetros, accesos, graban de forma continuada y permiten detectar los casos de intrusismo, muy habituales en estas instalaciones.

Además, la tecnología instalada va a permitir mejorar el seguimiento de la correcta utilización de las instalaciones y va a favorecer a realizar una mejor clasificación de los residuos depositados por los usuarios, contribuyendo así a incrementar los niveles de recuperación y valorización.

LOS RESIDUOS EN BUEN ESTADO SE PODRÁN COGER PARA REUTILIZAR

Por su parte, Pedro Ruiz ha informado de que los nuevos puntos limpios que empiecen a operar próximamente van a contar con una sala en la que los usuarios depositen los residuos que estén en buen estado para dar la opción a otras personas de cogerlos para reutilizarlos.

En este sentido, ha recordado que la tasa de reciclaje en los puntos limpios de Cantabria está en torno al 84 por ciento, es decir, en línea con los objetivos europeos.