SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado los trabajos de instalación de las seis nuevas escaleras mecánicas de la calle Alceda, que conectan las calles Vargas e Isaac Peral, que ha supuesto una inversión de 701.788 euros, y que entrará en servicio a principios de 2027.

El concejal de Fomento y Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que, una vez retirados los antiguos equipos, se ha completado la fase de montaje de los nuevos elementos mecánicos de acuerdo con el cronograma establecido.

Navarro ha detallado que los trabajos comenzaron el pasado martes con la instalación de las dos escaleras inferiores, situadas junto a la calle Vargas, y han concluido con la colocación de las cuatro unidades correspondientes a los tramos intermedio y superior, desde la calle Isaac Peral.

Al igual que sucedió durante la fase de desmontaje, estas labores han requerido la utilización de una grúa de gran tonelaje, de 180 toneladas, así como la entrada y salida de camiones de grandes dimensiones para el transporte de las nuevas estructuras, lo que ha obligado a establecer restricciones temporales de tráfico, estacionamiento y tránsito peatonal.

Una vez finalizadas las labores de montaje, se llevarán a cabo los ajustes necesarios y las correspondientes pruebas de funcionamiento y seguridad con el objetivo de que el itinerario vuelva a entrar en servicio a principios de 2027.

El responsable municipal ha recordado que esta actuación ha permitido sustituir las seis escaleras mecánicas instaladas en 2007 y que, tras casi dos décadas de funcionamiento continuado a la intemperie, habían superado su vida útil y presentaban un desgaste que hacía necesaria su renovación integral.

Los nuevos equipos han sido diseñados específicamente para adaptarse a las dimensiones actuales del itinerario, mantienen la configuración del recorrido y disponen de materiales y componentes más modernos y eficientes, preparados para su funcionamiento en el exterior.

Por último, el concejal ha agradecido la "paciencia, comprensión y colaboración" de los vecinos, comerciantes y usuarios ante las molestias derivadas de estos trabajos, necesarios para renovar las instalaciones y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal en este entorno de la ciudad.

La renovación de las escaleras mecánicas en la calle Alceda forma parte del proyecto 'Santander Conecta Barrios', actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la eficiencia de uno de los principales itinerarios mecánicos de la ciudad.