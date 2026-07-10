Las nuevas pistas de arena de Astillero se estrenarán a principios de agosto con el I Torneo de Fútbol Playa - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva instalación de arena de los Campos de Sport de Astillero se estrenará a principios de agosto con la celebración del primer Torneo de Fútbol Playa los días 3, 4, 5 y 6.

Esta cita deportiva se desarrollará en horario de mañana y estará dirigida a participantes a partir de 12 años, con diferentes categorías.

Así, la actividad permitirá poner en marcha este nuevo espacio municipal destinado a la práctica de deportes sobre arena, como el fútbol playa, el balonmano playa y el vóley playa, ampliando así las posibilidades deportivas del municipio y ofreciendo a vecinos y clubes un nuevo recurso para entrenamientos, torneos y actividades al aire libre, ha señalado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado que "con esta nueva instalación de arena en los Campos de Sport damos uso a un espacio que no estaba siendo utilizado y lo convertimos en un nuevo punto de encuentro deportivo para vecinos, jóvenes y clubes del municipio".

Además, ha subrayado que "era una demanda que existía en Astillero y que hemos podido sacar adelante con personal propio del Ayuntamiento y con una inversión mínima, demostrando que con trabajo, planificación y aprovechando bien los recursos municipales se pueden crear nuevos espacios útiles para todos".

Por su parte, el concejal de Juventud, Mario Herrera, ha señalado que con este torneo "se sigue ampliando las alternativas de ocio juvenil con actividades que fomentan el deporte, la convivencia y los hábitos saludables".

Con esta nueva cita, Astillero refuerza su programación deportiva y juvenil de verano, incorporando una competición que permitirá seguir impulsando el deporte al aire libre, ha finalizado el Ayuntamiento.