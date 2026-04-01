El nuevo convenio del soterramiento de Torrelavega se prevé suscribir este mes, según Casares

Obras de la vía auxiliar para el soterramiento de Torrelavega - MITMA

SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo convenio interadministrativo para completar la integración ferroviaria de Torrelavega se prevé suscribir este mismo mes de abril, según ha estimado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Así lo ha apuntado este miércoles, un día después de que el Consejo de Ministros autorizara la firma de este nuevo convenio, a suscribir entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega.

Este documento incluye acciones cuyo presupuesto se estima en 138,86 millones de euros, entre las que se encuentran el nuevo edificio de viajeros, el aparcamiento de la estación y obras de urbanización.

Casares ha considerado una "extraordinaria noticia" la autorización de la firma del nuevo convenio ya que permitirá "actualizar" el proyecto y contemplar todas las actuaciones que "inicialmente no estaban previstas", algo que "nos da el marco jurídico para desarrollar esa actuación en los próximos años".

Tras el paso dado por el Consejo de Ministros, el delegado se ha marcado el objetivo de que la firma "se haga lo antes posible para poder continuar con los trabajos".

Concretamente, ha indicado que las partes implicadas en el mismo tienen "la idea" de suscribirlo "a lo largo de abril".

Casares cree que el soterramiento va a marcar "un antes y un después" para Torrelavega, ya que se trata del proyecto de transformación urbana "más importante" de los planificados en la ciudad.

De los millones presupuestados, el Estado aportará el 50%, el Gobierno de Cantabria un 30% y el Ayuntamiento de Torralavega el 20% restante.

El nuevo documento tendrá una vigencia inicial de 10 años e integrará todas las actuaciones que no se completaron dentro de los plazos del convenio anterior -finalizado en diciembre de 2025-. Éstas incluyen la redacción del proyecto de urbanización del entorno del nuevo edificio de viajeros, accesos y reordenación de viales necesarios -45.000 metros cuadradados-, así como la ejecución de las obras correspondientes al soterramiento, el nuevo edificio de viajeros, el aparcamiento de la estación y obras de urbanización.

Estas actuaciones quedaron excluidas de la segunda adenda modificativa del convenio anterior, firmada en diciembre de 2025, que lo prorrogaba hasta diciembre de 2026 para finalizar las obras de la vía auxiliar y la redacción de los proyectos ferroviarios, además de que actualizaba el coste de dichos proyectos, que ascendía a 10,44 millones de euros.

Tras la ejecución de todas las obras incluidas en el nuevo convenio, se llevará a cabo el proceso de desafectación, tanto de los suelos como de los aprovechamientos urbanísticos que resultasen patrimoniales de Adif para su incorporación al proceso urbanístico, tal y como se comprometieron las partes en el primer convenio firmado en 2018.