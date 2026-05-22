El nuevo estudio del tren Bilbao-Santander analizará paradas cercanas al casco urbano de Laredo y Castro - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para la redacción del nuevo estudio de viabilidad para la mejora de la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander, que analizará un nuevo trazado ferroviario con paradas más cercanas al casco urbano de Laredo y Castro Urdiales, la posibilidad de ponerlo en servicio por fases y, en su caso, el aprovechamiento de la infraestructura existente.

Así lo ha informado este viernes el Ministerio en un comunicado, en el que indicado que el estudio se ha adjudicado a la UTE Fulcrum-Iplan por 644.930 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 18 meses y buscará nuevas soluciones para la conexión por alta velocidad entre Santander y Bilbao mejorando la rentabilidad socioeconómica de las planteadas en el anterior.

Así, el documento buscará nuevas soluciones para la conexión por ferrocarril de alta velocidad entre Bilbao y Santander teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el estudio informativo, con el objetivo de poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación.

Con el estudio se pretende definir un corredor ferroviario entre Bilbao y Santander, optimizando la ubicación de las estaciones intermedias de Laredo y Castro Urdiales y acercándolas a los cascos urbanos, lo que permitirá dar servicio a un mayor número de población.

Transportes ha indicado que está previsto que se estructure en dos fases: un primer estudio de movilidad para identificar los flujos de viajeros con origen o destino en ambas ciudades, así como en Castro Urdiales y Laredo, determinando las necesidades de la población y la demanda de nuevos servicios de transporte. También se identificarán los flujos de mercancías potencialmente captables.

La segunda fase corresponde a la definición del nuevo trazado entre ambas ciudades, estudiando las diferentes alternativas en función de la demanda y los tiempos de viaje previstos.

La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad.