El nuevo grado en Terapia Ocupacional que se impartirá en el campus de Torrelavega ofertará 40 plazas

TORRELAVEGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo grado en Terapia Ocupacional que comenzará a impartirse en el campus universitario de Torrelavega en el curso 2026-2027, concretamente en las Escuelas Universitarias Gimbernat, ofertará un total de 40 plazas.

El alcalde, Javier López Estrada, ha mantenido un encuentro con la directora de las Escuelas Gimbernat-Cantabria, Isabel Díaz Ceballos, que se le ha presentado esta nueva titulación, adscrita a la Universidad de Cantabria y que responde a la creciente demanda de profesionales en el ámbito sociosanitario.

El grado en Terapia Ocupacional es una titulación oficial de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro cursos, orientada a formar profesionales capaces de mejorar la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas a lo largo de todo su ciclo vital.

El programa combina formación teórica y práctica, con prácticas tuteladas y diferentes ámbitos de especialización, y ofrece salidas profesionales en hospitales, centros educativos, residencias, ámbito comunitario o investigación.

Con el objetivo de dar a conocer esta nueva titulación y el resto de la oferta formativa, las Escuelas Universitarias Gimbernat celebrarán jornadas de puertas abiertas los sábados 21 de marzo y 16 de mayo, a las 10.00 horas, en las que los asistentes podrán visitar las instalaciones y participar en sesiones prácticas.

El alcalde ha valorado positivamente la incorporación de este título, que "hace crecer nuestro campus universitario y, por tanto, el tejido económico de la ciudad vinculado a la educación".

Así, ha hecho hincapié en la gran importancia que tiene para la ciudad el campus universitario, "uno de los mayores valores que tenemos", en "gran parte gracias a las escuelas Gimbernat y, como no, también a la Universidad de Cantabria", de las que éstas son centro adscrito.

Por su parte, la directora de las Escuelas Gimbernat ha explicado que esta titulación es una disciplina sociosanitaria que tiene como objetivo que las personas recuperen autonomía y calidad de vida.

Las Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria, implantadas en la ciudad desde 2005, cuentan actualmente con cerca de 800 alumnos y una oferta formativa consolidada en el ámbito sanitario. En el campus de Torrelavega se imparten en la actualidad los grados en Fisioterapia y Logopedia, además de dos másteres universitarios y el ciclo formativo de Grado Superior en Audiología Protésica.

La incorporación del Grado en Terapia Ocupacional supone un nuevo paso en la consolidación del campus como espacio de formación superior, investigación y generación de actividad económica para la ciudad, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión, en la que también ha estado presente el concejal de Juventud, Nacho González, y por parte universitaria María Causo e Isabel Pedrero.