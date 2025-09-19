El nuevo polideportivo de Argoños podría estar listo para comienzos de 2027

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, visitan los terrenos donde se ubicará el futuro polideportivo del municipio y muestran la infografía de la instalación - GOBIERNO DE CANTABRIA

El municipio es uno de los pocos que no cuenta con un polideportivo cubierto

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Argoños podría estrenar su nuevo polideportivo, con capacidad para 500 personas, a comienzos de 2027, según las estimaciones del Gobierno de Cantabria (PP), que invertirá cerca de 4 millones en esta instalación.

Así lo ha anunciado el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, en una visita a los terrenos en los que se construirá el nuevo polideportivo.

Tal y como han explicado, el nuevo polideportivo se ubicará en el barrio de La Iglesia en una parcela municipal de más de 4.200 metros cuadrados, constará de tres plantas y tendrá una pista polideportiva de 1.237 metros cuadrados en la planta baja, donde también se localizarán los vestuarios, aseos para deportistas, el almacén general y los espacios de administración y limpieza.

Así, en la primera planta se ubicarán las gradas con capacidad para 500 espectadores, el vestíbulo, el acceso general y los aseos para el público. Ya en la segunda se instalará un gimnasio de 178 metros cuadrados y otros vestuarios, ha detallado en un comunicado el Gobierno regional.

Martínez Abad se ha mostrado "muy satisfecho" de ver cómo avanza un proyecto que fue "un compromiso" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y con el que el Ejecutivo responde a una "demanda histórica del municipio".

Y es que, según ha indicado, Argoños es "uno de los pocos municipios de Cantabria que no cuenta con un polideportivo cubierto".

El consejero ha señalado que, a pesar de que la actuación "no va a ser sencilla", va a dotar a Argoños de unas instalaciones "muy completas" que permitirán dar servicio a los vecinos del municipio y acoger grandes eventos culturales y de ocio que repercutirán en el municipio.

"El futuro polideportivo garantizará que los niños, niñas y jóvenes de Argoños puedan practicar deporte en unas condiciones óptimas durante todo el año", ha destacado el consejero.

En la misma línea de satisfacción, se ha pronunciado el alcalde, que ha agradecido el esfuerzo realizado por el Gobierno de Cantabria por llevar a cabo un proyecto que representa "un hito" en la historia del municipio.

"En pleno siglo XXI Argoños no podía seguir sin un polideportivo de estas características para atender las necesidades de sus vecinos mediante el fomento del deporte y los hábitos saludables", ha afirmado el regidor.

A la visita a los terrenos donde se levantará el polideportivo, han asistido también la directora general de Deporte, Susana Ruiz, y varios concejales del Ayuntamiento.