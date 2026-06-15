El nuevo presidente de los farmacéuticos reclama un sistema de comunicación con la AP en su toma de posesión

Archivo - José Daniel Carballeira Rodríguez, nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, José Daniel Carballeira, ha reclamado este lunes, en su toma de posesión, un sistema de comunicación con la Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud "similar" al existente en Asturias.

Según Carballeira, este sistema es "un ejemplo de integración real y objetiva de las farmacias en la dinámica de trabajo de los centros de salud". Además, ha reivindicado que desde su puesta de marcha en la región vecina, en enero de 2023, éste "ha permitido resolver más de 150.000 incidencias en los tratamientos".

Así lo ha defendido el nuevo presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria durante su intervención tras acceder al cargo, en un evento que ha tenido lugar en el salón de actos del Colegio y que ha contado con la presencia del presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; y el consejero de Salud, César Pascual.

Precisamente, el consejero de Salud ha garantizado que en el Plan de Salud Digital de Cantabria 2024-2027 se terminará implantando un sistema que permita "la integración plena" de las farmacias con la Atención Primaria y la Dirección General de Farmacias. Además, cree que el nuevo presidente tiene "la oportunidad de avanzar en el liderazgo de esa integración".

Por su parte, Aguilar ha afirmado que se trata de "un momento feliz", el de la renovación de una Junta directiva que representa a 885 colegiados y 278 farmacias, de las que el 67 por ciento son rurales, y que conforman un modelo "muy amable", que se mantiene "en contacto directo y permanente con los ciudadanos".

Finalmente, el delegado del Gobierno ha subrayado el avance "muy importante" en el ámbito farmacéutico que supone evitar que los profesionales tengan que recortar el código de barras y pegarlo en la receta, algo que quiere cambiar el nuevo Real Decreto de Verificación de los Medicamentos, recogido por el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada.

SUCESIÓN

Carballeira, que encabezaba la única candidatura que se ha presentado a las elecciones del Colegio y que la Mesa Electoral proclamó electa el pasado 17 de abril al no haber ninguna otra, sucede en el cargo a María García del Hierro, quien lo ha ostentado desde 2024, cuando recogió el testigo de Rita de la Plaza, actual presidenta de honor de la institución.

El nuevo presidente es licenciado en Farmacia, en Ciencias Químicas y doctor en Farmacia, con Premio Extraordinario, por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es titular de la farmacia Las Antenas de Santander.

En la Junta directiva, le acompañan María Antonieta de Diego (vicepresidenta); Laura Sánchez de Movellán (secretaria); Carolina Bonnardeaux (vicesecretaria); Ana Vallejo (tesorera), y Antonio Diego (vicetesorero).

Fernando Gallo, Elena Roldán, Pablo González y Pablo Álvarez-Novoa son los nuevos vocales primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

Por su parte, Alfredo Romero es el vocal de Farmacéuticos Titulares de Oficina de Farmacia; Haize Ribas, de Farmacéuticos Regentes, Sustitutos y Adjuntos en Oficina de Farmacia; Luis Ángel Noriega, de Ortopedia; María José Fiz, de Alimentación; Pilar Álvarez, de Dermofarmacia; María Nieves Velasco, de los de Servicios de Farmacia Hospitalaria; José Miguel Soga, de Homeopatía y Plantas Medicinales; María López, de Farmacéuticos pertenecientes a las Administraciones Públicas, y María Siller, de Farmacéuticos Analistas Clínicos.