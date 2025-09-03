El nuevo radar de tramo Saltacaballo empezará a multar el 6 de septiembre

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo radar de tramo de Saltacaballo, que se puso a en funcionamiento hace un mes pero sin sanciones, comenzará a multar este sábado, 6 de septiembre.

Este radar abarca una distancia de unos seis kilómetros de la autovía A-8 entre el viaducto de Ontón y la salida de Castro Urdiales-Sámano, en ambos sentidos de circulación.

La velocidad en este tramo se elevó con la implantación del radar y ahora está limitada a 100 kilómetros por hora, cuando hasta el pasado mes de agosto era de 80 km/h.

En concreto, el nuevo radar de Saltacaballo comenzó a funcionar el 5 de agosto pero no imponía sanciones, sino que los conductores que superaban la velocidad permitida han estado recibiendo a lo largo de este mes cartas informativas que advierten de la infracción detectada.

A partir de este sábado, este método desistirá y comenzarán las sanciones a quienes atraviesen este tramo a más de 100 km/h, tal y como ha dado a conocer este miércoles el jefe provincial de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa.