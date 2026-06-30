El nuevo skate park junto al pabellón María Pardo de Torrelavega entra en funcionamiento

Nuevo skate park junto al pabellón María Pardo en Torrelavega - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo skate park situado junto al pabellón María Pardo de Torrelavega ya está abierto al público, tras una inversión municipal de 370.529 euros. Está concebido para la práctica de skateboarding, BMX, roller y scooter, y destinado a usuarios de todos los niveles.

Se ha desarrollado sobre una parcela de unos 2.000 metros cuadrados, donde se ha habilitado un espacio especializado para la práctica de diferentes modalidades de deportes urbanos.

El alcalde, Javier López Estrada, ha inaugurado la instalación, acompañado por los concejales de Obras, José Luis Urraca; Deportes, Nacho González; y Participación Ciudadana, Borja Sainz, .

"Hoy ponemos en marcha una nueva infraestructura deportiva que viene a complementar la red de instalaciones al aire libre de la ciudad", ha subrayando el regidor, para indicar que el nuevo skate park se sumará al futuro skate park de la Tecnoteca y, una vez finalicen las obras del soterramiento, al histórico skate park de La Lechera.

En este sentido, ha resaltado que su ubicación junto al Bulevar Ronda y al pabellón María Pardo es "estratégica", puesto que está en la zona sur de la ciudad, y ha agregado que se "complementará perfectamente en un futuro" con el de La Lechera, también junto al Bulevar Ronda, pero en el área norte.

Asimismo, ha señalado que se trata de un skate park "más moderno", concebido para dar respuesta tanto a quienes se inician en estas disciplinas como a los usuarios con mayor experiencia.

Por lo demás, el alcalde ha agradecido la colaboración de la empresa constructora y de los propios skaters de la ciudad, cuyas aportaciones han contribuido a adaptar el proyecto a las necesidades reales de los futuros usuarios.

Por su parte, el concejal de Obras ha mostrado su satisfacción por el resultado de una actuación que, según ha coincidido, "responde a las aspiraciones de los skaters de Torrelavega" y permitirá que la ciudad "siga siendo un referente del skate en el norte de España".

En este sentido, ha destacado igualmente que el proyecto se ha diseñado con la participación de representantes de este colectivo, y ha valorado la calidad del diseño, firmado por Daniel Yábar Ramos, y de la ejecución de la obra, realizada por una empresa especializada en la construcción de skate parks.

Urraca también ha incidido en el cuidado de los acabados y en la aplicación de tratamientos específicos para mejorar la durabilidad de la instalación y su comportamiento frente a las condiciones climatológicas propias de Cantabria.

PARA TODOS LOS NIVELES.

La instalación se divide en tres áreas. La principal corresponde a una zona park de nivel medio-alto, equipada con un bowl de hasta 2,77 metros de profundidad, una miniramp y distintos módulos técnicos destinados a usuarios con mayor experiencia.

A ella se suma una segunda zona de iniciación, con un bowl independiente de menor altura, especialmente diseñada para facilitar el aprendizaje progresivo de quienes comienzan en estas disciplinas.

El conjunto se completa con una zona street, apta para todos los niveles, que reproduce elementos propios del mobiliario urbano mediante barandillas, planos inclinados, pirámides, transfers y diferentes módulos técnicos para la práctica deportiva.

Además de las pistas, el recinto incorpora zonas de estancia con mobiliario urbano, aparcamiento para bicicletas, fuente de agua potable, más de 800 metros cuadrados de zonas ajardinadas, iluminación perimetral para permitir su uso en horario nocturno y accesos adaptados desde la Avenida Cantabria y el entorno del pabellón María Pardo.