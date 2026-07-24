Un nuevo volumen de la colección Cementerio de Geloria recupera la memoria de 1.068 vecinos de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Torrelavega acogerá el jueves 30 de julio la presentación del libro 'Tiburcio Bilbao Ibarrondo. 1.068 vecinos más. Cementerio de Geloria. Volumen VI', la sexta entrega de la colección Cementerio de Geloria, una obra de investigación de Tomás Bustamante y Amparo Fernández-Regatillo que continúa recuperando y preservando la memoria histórica de la ciudad. El acto comenzará a las 19.30 horas.

El Ayuntamiento ha informado este viernes que la presentación estará presidida por el alcalde, Javier López Estrada, y contará con la participación de los autores. La entrada es libre hasta completar el aforo y se entregará un ejemplar a los asistentes.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha destacado el "rigor documental" de esta publicación y su contribución a la conservación del patrimonio histórico y de la memoria colectiva de Torrelavega. Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá apoyando iniciativas que ponen en valor el trabajo de los investigadores locales y contribuyen a difundir el conocimiento sobre la historia del municipio.

Por su parte, el concejal de Cementerios, Borja Sainz, ha señalado que este nuevo volumen permite "seguir recuperando la memoria de quienes nos precedieron", a la vez que ha destacado el valor histórico y humano de una colección "que se ha convertido en una referencia" para investigadores, historiadores y personas interesadas en la genealogía y la historia local.

La nueva publicación incorpora 1.068 vecinos más, ampliando una colección que, volumen tras volumen, documenta la historia de las personas vinculadas al Cementerio de Geloria y contribuye a preservar una parte esencial de la memoria colectiva de Torrelavega.

Desde el Ayuntamiento se anima a asistir a esta presentación y a conocer de primera mano el trabajo desarrollado por los dos autores; una investigación que continúa enriqueciendo el patrimonio bibliográfico, documental e histórico de la ciudad.