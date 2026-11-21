Archivo - La concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 458 solicitudes se han registrado este año dentro de la convocatoria de ayudas del programa municipal 'Santander Crea y Emplea', cuyo plazo finalizó el pasado 12 de noviembre.

Esta cifra supone un aumento del 59,5 por ciento respecto a la edición de 2025, cuando se presentaron 287 peticiones.

De esta manera, la tendencia de esta línea de subvenciones para el fomento del emprendimiento y la contratación alcanza un incremento del 76,1% desde que se puso en marcha en 2023, ya que en primer año se formularon 260 solicitudes.

En nota de prensa, la concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, ha incidido en que esta convocatoria, que cuenta con una dotación económica de 1,1 millones de euros, contempla dos líneas de actuación: el Programa 'Santander Crea', destinado a apoyar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, y el Programa 'Santander Emplea', orientado a fomentar la contratación de trabajadores y el traslado de actividad empresarial al municipio.

La primera de las líneas está dirigida a quienes hayan iniciado una actividad económica en Santander entre el 17 de junio de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud.

La convocatoria contempla gastos acreditados mediante facturas y justificantes de pago correspondientes al periodo comprendido entre los seis meses anteriores al alta de la actividad y los seis meses posteriores, siempre que sean de fecha igual o anterior a la presentación de la solicitud.

Las personas beneficiarias deberán mantener la actividad durante un mínimo de dos años, contados desde la fecha de inicio que figure en la declaración censal.

Por su parte, el programa 'Santander Emplea' subvenciona contrataciones laborales y traslados de actividad empresarial realizados entre el 18 de septiembre de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud.

Para determinar el cumplimiento de los requisitos y las cuantías a conceder, se tendrán en cuenta la edad de la persona contratada en la fecha de efectos de su alta en la Seguridad Social, su empadronamiento en Santander en el momento de formalizar el contrato y el número de trabajadores de la empresa en esa misma fecha.

En el caso de los traslados, la plantilla se comprobará cuando estos se hagan efectivos. Los contratos deberán tener una duración mínima de 12 meses y la actividad deberá mantenerse durante, al menos, un año desde la formalización del contrato. La convocatoria también contempla medidas específicas para jóvenes retornados.

Para acogerse a esta modalidad, deberán estar empadronados en Santander en la fecha del contrato o traslado, haber residido fuera de la ciudad durante un periodo mínimo de tres meses antes de regresar y acreditar tres años de empadronamiento en el municipio antes de su salida.