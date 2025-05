Nuno da Luz convertirá el Centro Botín en un cuerpo acústico del 31 de mayo al 19 de octubre

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín acogerá del 31 de mayo al 19 de octubre la exposición 'Enredos II: Nuno da Luz', el segundo capítulo del programa de artistas becados por la Fundación, en la que se convierte al edificio diseñado por el premio Pritzer Renzo Piano en un cuerpo acústico.

Nuno da Luz amplía las frecuencias resonantes de las olas, las corrientes y los vientos que se sienten en la Bahía de Santander entrelazándolas con las propias oscilaciones del edificio del Centro Botín y las obras de Javier Arce, Katinka Bock, June Crespo & Madi Barber, Tacita Dean, Eva Fàbregas, Asier Mendizabal, Damián Ortega y Jorge Satorre.

Así, la obra de puede definirse como "arte ambiental", ha indicado el Centro Botín en nota de pensa, en la que ha explicado que este proyecto surge del interés de Nuno por las fuentes sonoras del entorno y su potencial de transformación vibracional, que involucra a todos los cuerpos, ya sean humanos, no humanos, orgánicos o artificiales.

Así, Metropolitan Sonic Disposal Service (servicio metropolitano de eliminación sónica) convierte los datos ambientales del entorno inmediato del edificio en sonido y vibraciones a través de las paredes de la sala expositiva.

Estos datos, proporcionados por el Centro Oceanográfico de Santander (Instituto Español de Oceanografía, IEO-CSIC), incluyen la actividad de las olas, las corrientes, el viento y la temperatura del agua y del aire en aguas oceánicas frente a Santander, obtenidos por la boya Augusto González de Linares fondeada a 2.840 metros de profundidad. Al mismo tiempo, amplifican las propias vibraciones del edificio, extendiendo e intensificando sus energías intrínsecas.

Collected Airs (Aires recogidos), producida por la Fundación Botín con el apoyo de la Embajada de Portugal en España, reúne distintas improvisaciones de artistas y músicos del contexto portugués que forman parte esencial de la obra.

Para esta nueva instalación sonora, Nuno ha creado un conjunto de unidades de reverberación, grandes placas de acero suspendidas, equipadas con un transductor que convierte las señales de audio en vibración física.

Además, ha invitado a distintos intérpretes de la escena musical portuguesa a improvisar y tocar con cada unidad de reverberación.

La actuación de cada músico se graba y se reproduce a través de la placa que se le ha asignado en el espacio expositivo. Las placas no solo transmiten estas actuaciones, sino que también resuenan con una transmisión en directo de sonidos ambientales procedentes del exterior del Centro Botín.

La exposición está acompañada de un catálogo, coeditado con Mousse Publishing e ilustrado con imágenes de la exposición y con fotografías del entorno del Centro Botín que fueron realizadas por Nuno mientras grababa el sonido ambiental.

SOBRE NUNO DA LUZ

Nuno da Luz (Portugal, 1984) es artista sonoro, editor e investigador. Su obra se circunscribe a lo auditivo y visual en forma de instalaciones, performances y material impreso.

Su práctica artística, basada en la escucha atenta como metodología ecoconsciente, oscila entre las ecologías y pedagogías de lo ruidoso y la elaboración de libros a través del colectivo editorial ATLAS (Lisboa).

Entre sus proyectos más recientes destacan la muestra individual Airs en la Galeria Vera Cortês (Lisboa, 2024); la colectiva Feral Ballads en Cité internationale des arts (París, 2024); el monográfico Poetry as an echological survival (Lisboa/Oporto: Sistema Solar/UCPress, 2022) y el LP Beasts of Gravity, en colaboración con Joana Escoval (Londres: The Vinyl Factory, 2019).