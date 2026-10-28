El obispo de Santander traslada su profundo pesar por el accidente de Urda

Archivo - Vistas del exterior de la Catedral de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, ha manifestado su profundo pesar ante el "terrible" accidente de tren que ha tenido lugar esta mañana en el tramo situado entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

En un comunicado remitido por la Diócesis, el prelado expresa sus más sinceras condolencias a familiares y amigos de las víctimas fallecidas, "que están viviendo momentos de profundo dolor".

Y exhorta a todos sus diocesanos "a pedir al Señor por los fallecidos, por aquellos que han resultado heridos, por quienes están colaborando en las tareas de rescate, y por todos los que, de un modo u otro, están siguiendo los acontecimientos sumidos en la angustia y la incertidumbre".

Todos ellos -víctimas, heridos y familiares- estarán presentes de manera especial en la misa que presidirá esta tarde en la parroquia de San José Obrero de Torrelavega, junto con las comunidades parroquiales de todo el arciprestazgo, donde está realizando la visita pastoral.

El obispo ha concluido "implorando la protección de la Virgen María, consuelo de los afligidos y madre de la esperanza, para que acompañe a cuantos están sufriendo, sostenga sus corazones y los ayude a encontrar la paz y el consuelo que necesitan".