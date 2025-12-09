La obra de ampliación del centro de salud de Polanco comenzará en el primer semestre de 2026

Archivo - Centro de salud de Polanco - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo

MIENGO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria licitará "en breve" la ampliación del centro de salud de Polanco para comenzar las obras en el primer semestre de 2026. Además, la actuación se completará con una segunda fase en la que se reformará el edificio existente en la actualidad.

Así lo ha dado a conocer este martes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el acto de inicio de las obras de mejora de la carretera CA-322 que une Mogro (Miengo) y Mar (Polanco), ya que, como ha señalado, la ampliación del centro de salud es una obra de la que "también se van a beneficiar" los vecinos de estos dos municipios.

Acompañada por los dos alcaldes, Rosa Díaz (Polanco) y Marino García (Miengo), Buruaga ha subrayado que "por fin" las obras estarán en ejecución en el primer semestre tras "una década oyendo hablar de esto". "El salto de calidad en la Atención Primaria va a ser notable", ha sentenciado.

Ha puesto en valor que además de la ampliación la actuación "va a ir más allá" con esa segunda fase, con el objetivo de "mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales y seguir sumando nuevos servicios asistenciales para una población que ha crecido mucho", la del área de Miengo y Polanco, "que como las oportunidades en esta zona de Cantabria no va a dejar de hacerlo; va a ir a más".

Por otro lado, la presidenta también se ha referido al proyecto para construir 30 viviendas sociales en régimen de alquiler asequible en el municipio de Polanco, en concreto en Rumoroso, con una inversión de 3,3 millones de euros, y que comenzarán a construirse de forma "inminente".

"Me atrevería a decir que llegarán con el año nuevo", ha indicado la jefa del Ejecutivo, a lo que la alcaldesa de Polanco ha añadido que el Ayuntamiento está a la espera de que se subsane "un pequeño defecto que tenía el proyecto" para conceder la licencia, que estima que tengan para el mes de enero.

Respecto al municipio de Miengo, Buruaga también ha mencionado iniciativas en marcha como la reciente licitación de las obras de acondicionamiento integral de La Pozona, la recuperación de la cantera de Solvay o la rehabilitación energética de 90 viviendas.