Las obras de la bolera El Verdoso en Santander empezarán en 2027 y costarán 1,6 millones de euros

Buruaga se reúne con Igual y anuncia la licitación del proyecto de reforma de la bolera El Verdoso, en Santander - GOBIERNO

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma y acondicionamiento de la bolera de El Verdoso, ubicada en el centro de Santander, comenzarán en 2027 y supondrán una inversión de más de 1,6 millones de euros. Se adjudicará antes de que acabe el año y contarán con un plazo de ejecución de 8 meses. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado la licitación este viernes del proyecto, tras reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

En un comunicado, la jefa del Ejecutivo ha destacado que esta actuación permitirá la reforma integral de esta "bolera histórica" para la capital cántabra, que será un espacio "más seguro, accesible, funcional y preparado" para atender las necesidades de deportistas, clubes y aficionados.

Buruaga ha subrayado que el proyecto aúna la defensa del patrimonio y la identidad cántabra con la modernización de infraestructuras deportivas en un entorno urbano como Santander. Además, ha valorado el impacto positivo de la colaboración Gobierno-Ayuntamiento en beneficio de los vecinos de la ciudad, en especial los del centro, que es donde se localiza esta bolera, al sacar adelante proyectos que responden a una demanda ciudadana y de una entidad "tan emblemática" como la Peña Bolística La Carmencita.

Por su parte, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción por la licitación de un proyecto "muy esperado y necesario" que permitirá acometer la renovación integral de El Verdoso y garantizar el futuro de una instalación "estrechamente vinculada a la historia deportiva de la ciudad y, especialmente, a una tradición tan importante como son los bolos".

Igual (PP) ha agradecido al Ejecutivo y a su presidenta, también líder de los 'populares' cántabros, "su compromiso con Santander y su sensibilidad hacia una actuación que desde el Ayuntamiento consideramos prioritaria".

"Estamos hablando de conservar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, pero también de hacerlo mirando al futuro. El Verdoso seguirá siendo una bolera de referencia y contará con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y comodidad para deportistas, aficionados y todas las personas que disfrutan de los bolos", ha enfatizado.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Renovación de Infraestructuras Deportivas que integra nueve proyectos en la región con una inversión de 9 millones de euros, según ha precisado tras la reunión el consejero de Fomento, Roberto Media.

EL VERDOSO.

La bolera El Verdoso, una de las más representativas de Santander y conocida popularmente como 'La Carmencita', está situada en una parcela de 2.300 metros cuadrados y presenta un importante deterioro por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas, que han provocado filtraciones de agua y han afectado a la habitabilidad de los espacios interiores.

Presenta una configuración singular, semejante a la de un patio de manzana, adaptada a una pronunciada pendiente del terreno, mediante un graderío descubierto en forma de herradura, que está "muy deteriorado". Precisamente en esa zona se centra gran parte de la reforma integral prevista para resolver los problemas estructurales y de impermeabilización detectados.

MEJORAS.

Para ello, se desmontarán todos los elementos (asientos, barandillas y vallados) para la reparación estructural del hormigón y la aplicación de sistemas avanzados de impermeabilización. Además, se actuará sobre los locales situados bajo los graderíos destinados a vestuarios, almacenes, club social y cafetería que presentan un estado de conservación "deficiente", sobre todo por los problemas de humedad.

Se retirarán las instalaciones obsoletas, se renovarán cerramientos y redistribuirán los espacios para crear dependencias "modernas, mejor acondicionadas y adaptadas" a las necesidades de los usuarios, y se mejorará la accesibilidad. También se renovarán espacios exteriores en pavimentos y zonas deportivas y se sustituirá el sistema de iluminación del estadio y sus anexos, además de reforzar la protección, cerramiento y seguridad en graderíos, escaleras y zonas de tránsito. El fin es mejorar la imagen, comodidad y seguridad de la bolera.