Las obras de refuerzo del muelle de la dársena norte del puerto de Santoña durarán dos años y costarán 3 millones

Los consejeros de Fomento y Pesca, Roberto Media y María Jesús Susinos, respectivamente, visitan las obras del Puerto de Santoña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de refuerzo y reparación del muelle pesquero de la dársena norte del puerto de Santoña, que han arrancado hace unos días, durarán dos años y supondrán una inversión de tres millones de euros.

Los consejeros de Fomento y Pesca, Roberto Media y María Jesús Susinos, respectivamente, han visitado el estado de las obras, dirigidas, fundamentalmente, a mejorar la seguridad y conservación de una infraestructura con más de seis décadas de servicio, que presenta deterioros en determinados elementos de su estructura como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición continuada al ambiente marino.

Media ha destacado "la complejidad técnica" de estas obras ya que buena parte de las actuaciones se desarrollarán bajo el agua, con trabajos de buceo y aprovechando los periodos de marea baja.

Además, ha explicado que los trabajos se han planificado para compatibilizar su ejecución con el normal funcionamiento de la Cofradía y la actividad pesquera durante los meses que duren los trabajos.

El consejero ha aclarado que el muelle no presenta actualmente una situación de riesgo y la actuación tiene un carácter fundamentalmente preventivo, ha informado en un comunicado el Ejecutivo.

"Lo que hacemos es llevar a cabo el mantenimiento adecuado para evitar que puedan surgir problemas en el futuro", ha indicado.

En concreto, las obras se están centrando especialmente en reparar aquellos elementos que muestran un mayor deterioro para garantizar su adecuada conservación y prolongar la vida útil del muelle.

Los trabajos afectarán principalmente a diferentes vigas y pilares de la estructura, así como, de manera puntual, a algunos pilotes y zonas del tablero.

Incluirán el saneado y reparación del hormigón deteriorado, el tratamiento y refuerzo de los elementos afectados por la corrosión y la aplicación de sistemas de protección frente a la acción del medio marino.

El proyecto contempla también la reparación de las defensas metálicas situadas en el cantil del muelle, que serán retirados progresivamente para permitir los trabajos sobre la estructura y posteriormente reparados o sustituidos, cuando sea necesario, antes de su reinstalación.

Media y Susinos han estado acompañados en esta visita de obra por el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, y el presidente de la Cofradía de Pescadores, Miguel Fernández.

Gullart, que se ha referido a esta infraestructura portuaria como "el corazón del pueblo", ha destacado especialmente la importancia de esta actuación que, aunque "no se va a ver", permitirá reforzar el muelle y contribuir a garantizar su conservación y la continuidad de la actividad pesquera en el futuro.

Y el presidente de la Cofradía de Pescadores ha considerado "primordial" esta actuación para reforzar la seguridad del muelle, una infraestructura con más de 70 años de antigüedad.

En este sentido, ha incidido en que se trata de una obra "que no es vistosa" ni será perceptible una vez finalizada, pero que resulta especialmente importante para garantizar la seguridad de quienes desarrollan diariamente su actividad en el puerto.