Las obras de rehabilitación del edificio de Nuevos Ministerios finalizarán previsiblemente en abril

Las obras de rehabilitación del edificio de Nuevos Ministerios, en la calle Vargas de Santander, continúan desarrollándose y finalizarán previsiblemente el próximo mes de abril.

No obstante, todavía se desconoce cuándo se producirá el regreso efectivo de los más de 500 empleados públicos, tanto del Estado como del Gobierno de Cantabria, dado que antes de volver muchos servicios aprovecharán para hacer reformas interiores, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

El Ejecutivo autonómico mantiene la idea de, una vez finalizados los trabajos, que la sede de la Consejería de Educación regrese al edificio de Nuevos Ministerios, y trasladar Cultura y Deporte al nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

Estos departamentos se han instalado desde que comenzaron las obras en otras dependencias temporales. En el caso de Educación en Fraile y Blanco, Cultura en la Biblioteca Central y Deporte en la calle Castilla.

PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El proyecto de rehabilitación del edificio de Nuevos Ministerios, adjudicado a la empresa Edhinor, asciende a más de 11 millones de euros (IVA incluido), con cargo a fondos europeos, y se enmarcan en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El objetivo es promover el ahorro y la eficiencia energética, y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.

Entre los requisitos para la financiación del proyecto con fondos Next Generation EU, se exige una reducción mínima del 30 por ciento del consumo de energía primaria y la mejora de, al menos, una letra en la calificación energética.

Las actuaciones de mejora del edificio de Nuevos Ministerios, que comenzaron antes del verano de 2024 con un plazo de 18 meses y dependen del Ministerio de Trabajo, contemplan la sustitución de todas las fachadas del muro cortina, incluyendo la sectorización para la seguridad contra incendios, excepto la de planta baja, que está en buen estado.

También se recoge la instalación de aislamiento, el aislamiento de las fachadas, el cierre de la envolvente y las nuevas cubiertas planas para instalaciones, con impermeabilización y aislamiento, entre otras.