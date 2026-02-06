Las obras de las VPO de El Alisal están ejecutadas al 25% y el último sorteo se celebrará en abril

Igual realiza declaraciones a la prensa en El Alisal. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha avanzado que las seis promociones de las viviendas protegidas (VPO) que el Ayuntamiento promueve en El Alisal, que prevén estar finalizadas y entregadas en 2027, se encuentran actualmente en distintas fases de ejecución, con un grado de obra cercano al 25 por ciento.

Además, ha anunciado que el próximo 10 de abril se celebrará el tercer y último sorteo, correspondiente a los edificios 2 y 6 del Sector 1, con 32 viviendas en venta y 38 en alquiler con opción a compra.

Más de 13.000 demandantes optan a estas viviendas, tras sumarse 2.300 nuevas inscripciones desde el último sorteo. La lista provisional se publicará en la web de la SVS antes de final de mes, distribuida en tres grupos: general, personas con discapacidad y jóvenes de hasta 35 años. A falta de estos dos edificios, la media de edad de los adjudicatarios que ya han decidido comprar es de 39 años.

Así lo ha señalado la alcaldesa este viernes, que ha visitado las obras de construcción de las 281 VPO que el Ayuntamiento promueve en el Sector 1, El Alisal, acompañada por el concejal de Vivienda, Agustín Navarro; el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), José Antonio Gómez; y representantes de las empresas constructoras responsables de los trabajos.

Igual, que ha destacado los avances en las obras, ha detallado que uno de los edificios tiene ya la estructura levantada hasta la tercera planta de las cuatro previstas, mientras que otro cuenta con el forjado finalizado y alcanzará próximamente la cota 0.

Según ha indicado, estas promociones "van a marcar el presente y el futuro de este nuevo barrio" que se está conformando en esta zona de expansión.

En este sentido, la regidora ha puesto en valor el "esfuerzo municipal" que supone esta actuación, que cuenta con una inversión global de 46 millones de euros.

También subrayado que la SVS fue la primera promotora en iniciar la construcción en este lugar, como parte de una apuesta que ha permitido adjudicar ya 1.204 viviendas protegidas.

"Queremos seguir facilitando que los santanderinos se queden en su ciudad, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a viviendas asequibles y competitivas, construidas con las mejores calidades, todas ellas con garaje, trastero y la máxima calificación energética, y con un precio un 46% inferior al precio medio de la vivienda libre en Santander", ha añadido.

SEGUIR PROMOVIENDO VIVIENDA PROTEGIDA

Asimismo, la alcaldesa ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de seguir promoviendo vivienda protegida y ha reclamado al Estado la rebaja del IVA del 10% al 4% para este tipo de viviendas.

Ha incidido en que las administraciones "tienen la obligación de promover vivienda para todos" y ha destacado la trayectoria municipal en esta materia.

"Somos conscientes de que la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Por eso vamos a continuar trabajando intensamente para poner más viviendas asequibles a disposición de los santanderinos y dar solución a uno de los principales retos sociales de nuestro tiempo", ha concluido.