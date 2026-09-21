Ocean Colour Scene, Santiago & The Soulmovers y La Perra Blanco, estarán esta semana en Escenario Santander

Ocean Colour Scene - ESCENARIO SANTANDER

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Ocean Colour Scene, Santiago & The Soulmovers y La Perra Blanco protagonizarán la programación semanal de Escenario Santander.

En un comunicado, la organización ha detallado que esta es una de sus semanas "más potentes y ambiciosas del año", ya que reafirma su posición como espacio cultural y musical "de referencia" en el norte peninsular.

Y es que, la sala cántabra acogerá una oferta musical "de altísimo nivel técnico y artístico" que arrancará el jueves, 24 de septiembre, dentro del ciclo Escenario Club / Rock Nights con el sonido de Santiago & The Soulmovers, que trae a la capital cántabra "el mejor blues del Reino Unido.

El fin de semana continuará el sábado 26 con la presentación de La Perra Blanco, una de las grandes sensaciones del rock'n'roll, rhythm & blues y rockabilly actual, y que es conocida por la salvaje energía y virtuosismo que despliega sobre los escenarios.

La programación semanal culminará este domingo, 27 de septiembre, con la visita de la banda británica Ocean Colour Scene.

La cita estrella de la semana traerá a la ciudad la gira oficial del 30 aniversario de Moseley Shoals, el álbum que encumbró a la formación de Birmingham en pleno auge del Britpop.

El público cántabro podrá disfrutar íntegramente y en directo de canciones como 'The Riverboat Song' o 'The Day We Caught the Train'.

Las entradas anticipadas para todas las citas de esta semana están disponibles a través de la web oficial del recinto.