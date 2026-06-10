Ocean Colour Scene, The Lemon Twigs, Niña Polaca o Nacho Vegas actuará en Escenario Santander

La Perra Blanco actuará en Escencario Santander - AYUNTAMIENTO

La sala presenta una de sus temporadas "más ambiciosas", con artistas internacionales, festivales propios y producciones especiales SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y Escenario Santander han presentado este miércoles la programación del segundo semestre de 2026 y el inicio de 2027 en el espacio cultural municipal, una propuesta marcada por "la excelencia artística, la variedad de estilos y la presencia de nombres nacionales e internacionales de primer nivel", como Ocean Colour Scene, The Lemon Twigs, Nacho Vegas, Niña Polaca o el pianista estadounidense de jazz Kenny Barron.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, y el director de contenidos de Escenario Santander, Javier Palacios, han dado a conocer los detalles de un nuevo ciclo que reúne conciertos, festivales temáticos, producciones propias y grandes espectáculos de directo que consolidan a la sala como "uno de los espacios musicales de referencia del norte del país", con una oferta que combina rock, jazz, indie, folk, soul, metal o tributos de gran formato.

La primera cita será el próximo 20 de junio, con Rising Riot Fest, segunda edición del escaparate para el talento emergente de Cantabria.

En julio, el día 29, actuará Kenny Barron 'Songbook' dentro del Festival Internacional de Jazz de Santander; el 30, Shenel Johns & The Fred Nardin Trio; y el 31 será el turno de Dado's Oscars, un homenaje a Oscar Peterson.

En agosto se han programado dos citas: el día 1, The Temple Jazz Orchestra, y el día 2, ADELE Show por River Lea (dentro de las Noches de Verano).

Ya en septiembre, se sucederán entre el 5 y el 27 las actuaciones de Iron Maiden 'Somewhere in Time' Live por Santuario; The Stone Foundation; El Rodeo Festival de Americana; American Rock Punk Festival; Santiago & The Soulmovers (Rock Nights); La Perra Blanco; y Ocean Colour Scene, gira 30 aniversario de Moseley Shoals.

El programa de octubre comenzará el 13 con Matt Woods (Rock Nights), y seguirá con Maki & María Artés, The Lemon Twigs, The Silencers, y Riot in the Attic (Rock Nights), el día 27.

El 7 de noviembre actuará Nacho Vegas, y ese mes lo harán también Niña Polaca, The Nu Metal Resurrection, Hurricanes (Rock Nights), y +dMANÁ "Amar es Combatir Show".

Las citas seguirán en Escenario Santander en diciembre y enero con These Smiths, Saurom, JO JO & The Teeth, Ramoncín 'Tour Celebración', Nano y Los Clientes de la Noche, y Band of Friends --homenaje a Rory Gallagher--.

FARO CULTURAL DEL NORTE DE ESPAÑA.

Javier Palacios ha subrayado el nivel de la programación, algo que sería "imposible en una sala privada sin el respaldo del Ayuntamiento", y ha asegurado que Escenario Santander "es ya un auténtico faro cultural del norte de España", que reúne cerca de 70.000 espectadores anuales.

"Abrimos un abanico cada vez más amplio y variado, con noches de tributos, festivales propios, grupos alternativos e independientes, bandas internacionales y un espacio cada vez mayor para las bandas locales, especialmente en el cierre del año. Hay artistas que visitan Escenario porque saben que tienen aquí un público fiel".