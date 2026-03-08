Ocho detenidos por un robo con "gran" violencia en Cantabria y planificar un secuestro en Valencia - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas (seis hombres y dos mujeres) a las que se les atribuye el supuesto robo con "gran" violencia contra un empresario en Cantabria, por un valor superior a 150.000 euros, y la planificación de un secuestro en Valencia.

Pertenecen a una organización criminal afincada en la capital española y dedicada al robo y la extorsión a empresarios vinculados a Asia oriental, que actuaba con gran violencia contra sus víctimas.

En el marco de la operación 'Falan', se han realizado cinco registros en distintos inmuebles de la Comunidad de Madrid, donde se han recuperado joyas y evidencias relacionadas con el robo investigado, ha informado la Guardia Civil de Cantabria.

Asimismo, se ha descubierto un karaoke y una sala de juegos clandestinos, donde se detectó prostitución, consumo de drogas y la realización de apuestas por importantes cantidades de dinero, con casi 9.000 euros en efectivo en una de las mesas.

En otros dos registros se localizó una vivienda de alquiler utilizada como piso "patera" y un inmueble que almacenaba 9.000 cajetillas de tabaco falsificadas de una conocida marca, presuntamente fabricadas en el sudeste asiático y preparadas para su distribución.

EL ROBO EN CANTABRIA

La investigación se inició en 2025 tras el asalto al domicilio de un empresario en Cantabria, propietario de un establecimiento comercial.

En el momento del robo, en la vivienda se encontraban cuatro personas, que fueron amordazadas y maniatadas, mientras una de ellas era agredida con gran violencia con el objetivo de obtener los efectos de valor. Los autores sustrajeron joyas, prendas de lujo y un vehículo, con un valor económico que superó los 150.000 euros.

Aunque en el asalto participaron seis personas, los agentes no descartaron la participación de otros miembros del grupo criminal.

Durante la investigación, la Guardia Civil detuvo a finales del pasado año en Madrid a cinco presuntos autores materiales del robo, así como a dos colaboradores necesarios, como presuntos responsables de delitos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones.

Estas detenciones dieron paso a los cinco registros realizados en Parla, Getafe y los distritos madrileños de Salamanca, Puente de Vallecas y Usera, donde, además de recuperar joyas y otras evidencias relacionadas con los hechos investigados, se detectaron las actividades ilícitas.

La investigación continuó para localizar al sexto autor material del robo, que finalmente fue detenido en la provincia de Valencia en 2026.

Los agentes comprobaron que este hombre estaba realizando un seguimiento sobre otro empresario, con la finalidad de secuestrarlo.

Actualmente se están analizando 130 efectos intervenidos durante los registros, por lo que no se descarta el esclarecimiento de otros delitos cometidos en distintos puntos del país, especialmente contra empresarios vinculados a Asia oriental.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y la colaboración de efectivos de Madrid y Valencia, así como enlaces policiales internacionales acreditados en España y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander.