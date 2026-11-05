Ocho empresas cántabras buscan nuevas oportunidades de negocio en México de la mano de SODERCAN y la Cámara

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho empresas cántabras participarán del 9 al 13 de noviembre en una misión comercial multisectorial a México organizada por la Consejería de Industria, a través de SODERCAN, junto con la Cámara de Comercio de Cantabria, en el marco del I Plan de Internacionalziación.

La delegación empresarial está integrada por Viavox Interactive, Innovation Handling Services (IHS), Mecanizados Emecan, Autoflex-Knott Ibérica, Setelsa Security, Hiflunecan, Consulting Informático de Cantabria (CIC) y Asesoría Informática de Torrelavega - AIT Tech Venture.

Representantes de SODERCAN (www.sodercan.es) y de la Cámara de Comercio de Cantabria acompañarán a las empresas durante la misión. Se trata de una representación diversa del tejido empresarial de Cantabria, con una importante presencia de compañías tecnológicas e industriales.

Viavox Interactive desarrolla soluciones digitales, experiencias interactivas y tecnología aplicada a la comunicación, mientras que CIC Consulting Informático trabaja en ámbitos como la transformación digital, la analítica de datos, la inteligencia artificial, la digitalización industrial y la gestión empresarial. También participa Setelsa Security, especializada en sistemas de seguridad electrónica, vigilancia, control de accesos y soluciones tecnológicas para la protección de infraestructuras.

La vertiente industrial está representada por Autoflex-Knott Ibérica, fabricante de componentes para remolques, caravanas y aplicaciones de automoción; Mecanizados Emecan, dedicada al mecanizado de precisión y la fabricación de componentes industriales; Innovation Handling Services (IHS), especializada en soluciones de ingeniería y servicios para instalaciones y procesos industriales; y Hiflunecan, dedicada a sistemas hidráulicos y neumáticos y soluciones técnicas para la industria.

Completa la delegación Asesoría Informática de Torrelavega - AIT Tech Venture, consultora tecnológica orientada al desarrollo de software, la transformación digital y la implantación de herramientas empresariales avanzadas.

El eje central de la misión será el desarrollo de agendas de reuniones presenciales adaptadas al perfil y los objetivos de cada empresa, con potenciales clientes o importadores mexicanos.

La Cámara de Comercio de España en México se ha encargado de preparar estas agendas de manera individualizada. La actividad comenzará el lunes 9 de noviembre con una reunión en la Cámara de Comercio Española y la entrega de las agendas.

Los encuentros empresariales se desarrollarán durante los días siguientes, con posibilidad de realizar desplazamientos a ciudades mexicanas en función de los contactos establecidos para cada compañía.

La misión incorpora además oportunidades para explorar vías de cooperación tecnológica e innovación. En este ámbito, se prevén contactos con CDTI para abordar posibles instrumentos de apoyo y oportunidades de colaboración e internacionalización tecnológica de interés para las empresas cántabras.

Otro de los hitos de la semana tendrá lugar el 11 de noviembre, coincidiendo con la 4ª Ronda de Inversión FIDBAN México, que se celebrará en la Casa de Cantabria en Ciudad de México.

La presencia de la delegación cántabra permitirá aprovechar esta cita para la promoción empresarial de Cantabria y el contacto con empresarios, inversores e instituciones mexicanas.

La misión contempla asimismo acciones dirigidas a reforzar la promoción de la oferta agroalimentaria cántabra y de la imagen de Cantabria en México, aprovechando la presencia de la delegación empresarial en el país.

De esta forma, la actuación combina las agendas comerciales específicas de cada empresa con encuentros institucionales, empresariales y de networking orientados a ampliar la presencia y las relaciones económicas de Cantabria en el mercado mexicano.

La misión forma parte del Plan de Acciones de Promoción Internacional 2026 y busca facilitar a las empresas cántabras un acceso acompañado al mercado mexicano, proporcionándoles contactos ajustados a sus necesidades y objetivos comerciales.

SODERCAN financia el 70% del coste de las agendas de trabajo y la convocatoria contempla además la posibilidad de que las empresas que cumplan los requisitos puedan solicitar apoyo para los gastos de viaje dentro del programa de ayudas del Área de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización.

La actuación permitirá así que ocho empresas con perfiles y actividades diferentes realicen una prospección directa del mercado mexicano, al tiempo que Cantabria refuerza sus relaciones empresariales e institucionales en el país.