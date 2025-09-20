La ocupación hotelera en Santander superó el 88% en agosto

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ocupación media de los hoteles de Santander alcanzó el 88,6 por ciento durante agosto, con varios establecimientos que rozaron el lleno.

Además, la práctica totalidad de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la capital cántabra registraron cifras por encima del 80%.

Así lo ha señalado en nota de prensa el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha valorado de forma "muy positiva" el balance del verano para el sector, ya que también en julio se produjo "una ocupación muy elevada del 82,9%, lo que se traduce en un 83,9% de promedio global en el periodo estival", ha precisado.

Además, el edil también ha incidido en "periodos sobresalientes" de ocupación en julio, como los alcanzados durante la Semana Grande, con jornadas que superaron promedios del 91%.

Ha considerado que estos datos confirman "la importante afluencia de visitantes que eligen Santander para disfrutar de sus vacaciones y la consolidación como un destino de referencia para visitantes nacionales e internacionales".

Arias también ha mencionado el "esfuerzo" del Ayuntamiento para desplegar durante el verano "una intensa programación de eventos de calidad que, sin duda, resulta clave para que muchas personas se decidan por nuestra ciudad".

"El éxito de la ocupación hotelera y de las iniciativas que hemos organizado respalda nuestra apuesta para diversificar y consolidar la oferta turística de Santander, y nos anima a seguir trabajando para promocionar el potencial natural, cultural y patrimonial de la ciudad y ofrecer experiencias de calidad a vecinos y visitantes", ha concluido.