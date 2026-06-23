La oficina de atención al público del servicio de limpieza de Santander abrirá la semana que viene en la calle Guevara

Archivo - Contenedores de basura en Santander.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oficina de atención al público del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria de Santander se abrirá la semana que viene y se ubicará en la calle Guevara.

Los ciudadanos podrán acudir a esta oficina de forma presencial para conocer la ordenanza o trasladar incidencias o quejas, entre otras cuestiones.

Así lo ha informado este martes a preguntas de la prensa la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, que ha señalado que la nueva adjudicataria del servicio, la UTE Acciona-Oxital, que lleva operando una semana, está "en periodo de adaptación", por lo que ha pedido "comprensión" a los vecinos.

La regidora ha explicado que los más de 300 trabajadores que conforman este servicio están realizando un curso de formación de riesgos laborales y conociendo las nuevas herramientas, cuyo tiempo, sobre una hora y media de duración, se resta de su jornada laboral. De esta forma, una vez completen el curso, "poco a poco" irán completando las ocho horas de trabajo.

"Yo lo que quiero es que Santander esté limpio y si primero hay que adecuarse en el primer mes para que se hagan todos a la nueva maquinaria, lo entenderemos perfectamente", ha manifestado Igual, que ha vuelto a pedir "comprensión" tanto a la nueva empresa, como a los trabajadores y a los santanderinos; y ha reiterado que en el Consistorio están "esperanzados" y "muy ilusionados" con el nuevo contrato.

Del mismo modo, ha agradecido el "esfuerzo" tanto del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, como de los trabajadores y la nueva dirección.

El Ayuntamiento de Santander y la UTE Acciona-Oxital firmaron en abril el nuevo contrato de basuras, con una duración de 10 años y por importe de 253,8 millones, y tiene hasta junio de 2027 para implantar "el 100%" del servicio con las mejoras técnicas, medioambientales, organizativas y tecnológicas comprometidas.

Dentro del mismo, se incluye la renovación de los más de 3.600 contenedores que hay en la ciudad --los nuevos no tendrán tapa, sino una boca para introducir la basura y tampoco pedal-- la implantación del de color marrón; el cambio de todas las papeleras del servicio; el recambio de la flota de vehículos, de los que el 97% serán de bajas emisiones y un 62% eléctricos, y de la maquinaria para los trabajadores.

Igual ha hecho estas declaraciones en la presentación del nuevo libro del Gremio de Editores que se repartirá en la Feria del Libro (FELISA 2026).