La oficina de atención al público del servicio de limpieza de Santander abrirá la semana que viene en la calle Guevara

Igual dice que la nueva adjudicataria se encuentra en un "periodo de adaptación" y pide "comprensión" a los vecinos

Archivo - Contenedores de basura en Santander.- Archivo
Archivo - Contenedores de basura en Santander.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 23 junio 2026 15:00
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SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oficina de atención al público del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria de Santander se abrirá la semana que viene y se ubicará en la calle Guevara.

Los ciudadanos podrán acudir a esta oficina de forma presencial para conocer la ordenanza o trasladar incidencias o quejas, entre otras cuestiones.

Así lo ha informado este martes a preguntas de la prensa la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, que ha señalado que la nueva adjudicataria del servicio, la UTE Acciona-Oxital, que lleva operando una semana, está "en periodo de adaptación", por lo que ha pedido "comprensión" a los vecinos.

La regidora ha explicado que los más de 300 trabajadores que conforman este servicio están realizando un curso de formación de riesgos laborales y conociendo las nuevas herramientas, cuyo tiempo, sobre una hora y media de duración, se resta de su jornada laboral. De esta forma, una vez completen el curso, "poco a poco" irán completando las ocho horas de trabajo.

"Yo lo que quiero es que Santander esté limpio y si primero hay que adecuarse en el primer mes para que se hagan todos a la nueva maquinaria, lo entenderemos perfectamente", ha manifestado Igual, que ha vuelto a pedir "comprensión" tanto a la nueva empresa, como a los trabajadores y a los santanderinos; y ha reiterado que en el Consistorio están "esperanzados" y "muy ilusionados" con el nuevo contrato.

Del mismo modo, ha agradecido el "esfuerzo" tanto del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, como de los trabajadores y la nueva dirección.

El Ayuntamiento de Santander y la UTE Acciona-Oxital firmaron en abril el nuevo contrato de basuras, con una duración de 10 años y por importe de 253,8 millones, y tiene hasta junio de 2027 para implantar "el 100%" del servicio con las mejoras técnicas, medioambientales, organizativas y tecnológicas comprometidas.

Dentro del mismo, se incluye la renovación de los más de 3.600 contenedores que hay en la ciudad --los nuevos no tendrán tapa, sino una boca para introducir la basura y tampoco pedal-- la implantación del de color marrón; el cambio de todas las papeleras del servicio; el recambio de la flota de vehículos, de los que el 97% serán de bajas emisiones y un 62% eléctricos, y de la maquinaria para los trabajadores.

Igual ha hecho estas declaraciones en la presentación del nuevo libro del Gremio de Editores que se repartirá en la Feria del Libro (FELISA 2026).

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