Oftalmólogos y la ONCE podrán certificar afectación visual para obtener tarjetas de estacionamiento

Archivo - Plaza de aparcamiento para persona con discapacidad.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cuenta con un nuevo decreto autonómico que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que introduce importantes novedades. Entre ellas, los oftalmólogos especialistas podrán emitir un informe de la afectación visual que da derecho a esta tarjeta a aquellos solicitantes que no la tengan reconocida por los equipos de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO).

Además, en el caso de afiliados a la ONCE, será válido un certificado del Consejo General, basado en un examen realizado por un oftalmólogo autorizado por dicha entidad.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha informado este jueves en rueda de prensa del nuevo decreto que regula la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en Cantabria, que ha sido publicado este 7 de enero en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y entrará en vigor el próximo día 27.

Gómez del Río ha señalado que el anterior decreto de 2001 estaba "desfasado" y, aunque la comunidad autónoma venía aplicando la normativa básica estatal, la nueva regulación autonómica introduce mejoras y también establece un modelo común de tarjeta reconocible en la Unión Europea.

Otra de las mejoras de recoge la normativa es que el plazo de validez de las tarjetas de estacionamiento será de diez años para todas las personas, independientemente de su edad (antes era de cinco años para los menores de 18), siempre que la movilidad reducida sea permanente.

En el caso de que la movilidad reducida sea temporal, la validez de la tarjeta se fijará en la resolución de concesión, en función de cada caso concreto.

Mientras, las tarjetas vinculadas a vehículos destinados al transporte colectivo de personas con movilidad reducida tendrán una validez de diez años y las tarjetas provisionales por razones humanitarias tendrán una duración máxima de un año, prorrogable otro año más.

Y también se amplía el plazo para solicitar la renovación de tres a seis meses antes de la finalización de la tarjeta de estacionamiento.

La consejera ha señalado que las tarjetas expedidas por los ayuntamientos de Cantabria tendrán validez en todo el territorio nacional y podrán utilizarse también en otros países de la Unión Europea conforme a la normativa comunitaria.

Asimismo, ha indicado que las tarjetas de estacionamiento emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo decreto seguirán siendo válidas hasta su fecha de caducidad y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales a las previsiones del nuevo decreto.

Así, a partir de ahora el modelo de tarjeta será aprobado por la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que será el encargado de suministrar tarjetas a los ayuntamientos, y el diseño se ajustará a las establecidas en la directiva de la UE.

Estas tarjetas de estacionamiento pueden obtenerlas personas con discapacidad reconocida oficialmente que presenten movilidad reducida; personas con discapacidad visual grave, agudeza visual o campo visual muy limitado; vehículos destinados al transporte colectivo de personas con movilidad reducida; o supuestos excepcionales en los que se prevé la concesión de tarjetas provisionales por razones humanitarias, para personas con enfermedades o patologías de extrema gravedad.

Desde 2020 y hasta 2024 Cantabria ha reconocido a un total de 8.387 personas con discapacidad y movilidad reducida.