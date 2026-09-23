OICOS comienza dos cursos de español para extranjeros y otro de preparación para la prueba de conocimientos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Integración y Cooperación al Desarrollo (OICOS) del Ayuntamiento de Santander ha iniciado esta semana dos cursos diseñados para cubrir las necesidades fundamentales de comunicación para una plena inclusión de la población inmigrante y otro para la preparación de la prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha visitado a los participantes y ha asegurado que el objetivo es ofrecer a los vecinos extranjeros las herramientas necesarias para que se sientan parte de la ciudad, para que conozcan sus recursos, su cultura y su idioma, y puedan desarrollarse "con plenitud" en su nuevo entorno

Los dos primeros cursos son español básico (A1-A2) y español intermedio (A2-B1). El primero es una formación esencial para desenvolverse en el día a día de la ciudad, trabajando el idioma desde una perspectiva práctica, que busca capacitar para comprender y emitir informaciones personales y del entorno más inmediato.

En este caso, las clases se impartenn los lunes y miércoles en horario de 9.30 a 11.00 horas hasta el 8 de febrero.

En lo que respecta al curso de español intermedio (A2-B1) está más orientado al perfeccionamiento del nivel básico, permitiendo al alumnado adquirir una mayor autonomía en la sociedad y conocer la lengua en mayor profundidad. Se imparte los martes y jueves de 9.30 a 11.00 horas y finalizará el 9 de febrero.

Además, también ha comenzado un curso para la preparación de la prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) esencial para el proceso de adquisición de la nacionalidad española, que tiene lugar los martes y jueves de 11.30 a 13.00 horas hasta el 26 de noviembre. En él se plantean salidas a instalaciones del entorno próximo para conocer los recursos de la ciudad.

Igualmente, y tras el éxito de convocatoria, se ha programado un nuevo curso de español nivel intermedio que se pondrá en marcha en octubre con el objetivo de desarrollar y consolidar las competencias comunicativas en español de los participantes, correspondientes a los niveles A2/B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), mediante el desarrollo integrado de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

Tendrá lugar los lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 20.00 horas y los martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas

Las inscripciones están abiertas de manera telefónica, a través del número de teléfono 942 203 173, y las plazas se otorgan por orden de inscripción.