Okuda presenta el jueves el 'Museo del Kolor' que abrirá en el Palacio Cortiguera de Santander

Archivo - El artista Okuda San Miguel - JEOSM - Archivo

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista cántabro Okuda presentará este jueves, 11 de junio, el proyecto del 'Museo del Kolor' que prevé abrir en el Palacio Cortiguera de Santander, de la mano de la Fundación 'Coloring the world', de la que es presidente honorífico.

Se trata de la iniciativa cultural proyectada por Óscar San Miguel -Okuda- en este edificio, propiedad del Ministerio del Interior. Por eso, ambas partes vienen negociando un acuerdo, que a priori pasaría por una cesión con opción de compra del inmueble, en el centro de la ciudad y en abandono y deterioro tras décadas cerrado.

Okuda, natural de Santander y que este 2026 cumple treinta años de trayectoria artística, presentará el 'Museo del Kolor' en los jardines del Palacio Cortiguera, en la calle José Ramón López Dóriga 6 de Santander, el jueves 11 de junio a las 11.00 horas.

Al acto asistirán el presidente de 'Coloring the world', Óscar Sanz; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual; y el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad. El evento será conducido por el director de la fundación, Juan Vera.