Okuda presenta tres obras en la UIMP y reclama tener una escultura permanente en el Palacio de La Magdalena - EUROPA PRESS

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista santanderino Okuda San Miguel ha inaugurado tres obras en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), dos en el Hall Real del Palacio de La Magdalena y una en los jardines, y ha reclamado tener una escultura permanente en ese espacio.

A preguntas de los periodistas, tras presentar sus obras escultóricas 'Venus' y 'Venus Spray', y el hinchable 'Bear Playing Word', ha subrayado que es "un orgullo" que la UIMP le invite a hacer la imagen visible de sus Cursos de Verano, y ha recalcado lo "interesante" de tener sus obras tanto dentro como fuera del Palacio.

"Creo que combinan e interactúan muy bien tanto con la arquitectura clásica como con el entorno", ha apostillado.

Okuda ha explicado que las piezas, tanto las dos del interior como la del exterior, tratan de mostrar un diálogo entre la arquitectura clásica y su lenguaje contemporáneo. Y es que las dos Venus de color interactúan "maravillosamente" con ese entorno de dentro del Palacio, mientras que el oso, que está posado fuera, "habla con el mundo".

En este sentido, ha opinado que la arquitectura o el arte más clásico, que no tiene tanto color, se entrelaza muy bien con su lenguaje "tan geométrico, digital y colorido".

En esta misma línea, el artista santanderino ha puntualizado que con el color, por su lenguaje universal, se puede llegar y emocionar a todo el mundo, además de que "puede cambiar un espacio". "Ahora más que nunca la humanidad necesita color", ha sentenciado.

Respecto al oso mirando a la bahía, ha señalado que desde la UIMP le propusieron que estuviera observando al Palacio de la Magdalena, pero que a él se le ocurrió que tuviera el edificio detrás porque así parece que está dentro del entorno.

"Lo vi más coherente, me gusta mucho más y funciona mucho más. Al tener el Palacio detrás parece que forma parte de él y que ha estado aquí toda la vida. Además, así observa a la ciudad, observa el exterior, la playa y toda esa naturaleza maravillosa que se ve en el entorno. Así que creo que es la mejor manera de interactuar con la gente", ha insistido.

Por otro lado, Okuda ha afirmado que le gustaría tener su primera obra escultórica en Santander, y ha opinado que el Palacio de La Magdalena sería un buen enclave.

"No tengo ninguna escultura en Santander y esta localización me parece número uno para poner una obra permanente. ¿Por qué no?, la verdad es que parece que este oso ha estado toda la vida aquí y por qué no hacerlo de un material que pueda estar para siempre. Sería feliz", ha reconocido.

Por su parte, el rector de la UIMP, Ángel Pelayo, ha subrayado que las obras son "una gran atracción" para la Universidad, mientras que el oso lo es para toda Cantabria.

Y es que, a su juicio, con esa vista hacia el mundo "ilumina el Palacio de La Magdalena".

Por otro lado, ha agradecido a Okuda su predisposición a colaborar "manera totalmente altruista" con la UIMP. "Es una persona genial, un artista", ha concluido Pelayo, que ha estado acompañado por la vicerrectora de Cultura, Paloma Ortíz de Urbina