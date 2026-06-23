La ola de calor provoca un ingreso hospitalario en Cantabria y varios casos en urgencias "no muy graves"

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TORRELAVEGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha informado que actualmente hay una persona ingresada en el hospital por la ola de calor que está afectando a Cantabria en los últimos días, y se han registrado también varias atenciones en los servicios de urgencia por este motivo, aunque no por episodios de mucha gravedad.

"Impacto clínico, afortunadamente, pequeño", ha valorado el consejero a preguntas de la prensa durante la presentación del Plan de Prevención del Suicidio en Cantabria 2026-2029, que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Hospital Sierrallana, en Torrelavega.

Pascual ha explicado que hay una personas ingresada y han llegado "casos" a urgencias pero ninguno "muy grave". "No ha habido ningún golpe de calor serio y grave de ninguna urgencia todavía, pero hay que alertar a la población de que tome todas las medidas" necesarias para la prevención.

Al respecto, ha recordado las recomendaciones de no hacer ejercicio en las horas principales del día, hidratarse mucho, sobre todo ancianos y jóvenes, estar en la sombra, no exponerse al sol, bajar el nivel de actividad y comer comida ligera.

En definitiva, "todas las medidas que estamos repitiendo permanentemente porque, sobre todo en algunas zonas de área interior, estamos en riesgo extremo, alerta roja. Y eso quiere decir que, aunque no haya pasado nada, no esperemos a que pase algo, por favor", ha exhortado el consejero.