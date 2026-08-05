Óliver Laxe recibe con "especial ilusión" el XVII galardón a la 'Cinematografía' de la UIMP por su trayectoria

Óviler Laxe recibe el galardón a la 'Cinematrografía' de la UMP - JUAN MANUEL SERRANO ARCE

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha celebrado en la tarde de este miércoles, en su sede de La Coruña, el acto de reconocimiento a la 'Cinematografía' que en su decimoséptima edición ha recaído en el director, guionista y actor Óliver Laxe, a quien esta distinción le provoca "una especial ilusión".

Posteriormente, ha impartido una clase magistral en el marco de un curso que está teniendo lugar en las aulas gallegas.

El rector de la UIMP, Ángel Pelayo, ha presidido el acto y ha agradecido al director que haya aceptado este galardón y así pase a formar parte de la nómina de personalidades del mundo audiovisual que ya lo atesoran. El año pasado lo recogió Cayetana Guillén Cuervo.

Tras recibir el reconocimiento, Laxe ha agradecido esta distinción que pone en valor su trayectoria artística y ha destacado que le emociona "mucho" recogerlo en la Fundación Luis Seoane, sede de la institución académica en la ciudad gallega, donde he pasado más de veinte años "viendo y disfrutando películas".

También ha resaltado que la gente del cine está "todo el tiempo" dándose premios a ellos mismos, algo que "no tiene ningún mérito", por lo que le provoca "una especial ilusión" este reconocimiento que parte de una institución educativa como la UIMP, "faro de conocimiento y excelencia desde hace más de noventa años".

En el acto también han estado presentes la directora de la sede gallega de la UIMP, María Jesús Lorenzo, y la vicerrectora de Cultura de la Universidad, Paloma Ortiz-de-Urbina, que ha destacado que "en un panorama audiovisual "dominado por la velocidad, la inmediatez y las fórmulas repetidas"; el trabajo de Laxe representa una forma de resistencia artística y muestra que el cine sigue siendo un arte capaz de transformar nuestra mirada sobre el mundo".

UNA MIRADA DIFERENTE

Oliver Laxe (París, 1982) es una de las figuras "más singulares y reconocidas" del cine europeo contemporáneo, ha indicado la UIMP en nota de prensa.

Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al Festival de cine de Cannes, donde ha obtenido algunos de sus máximos reconocimientos: el Premio FIPRESCI por 'Todos vós sodes capitáns' (2010), el Gran Premio de la Semana de la Crítica por 'Mimosas' (2016), el Premio del Jurado de Un Certain Regard por 'O que arde' (2019) y el Premio del Jurado de la Sección Oficial por 'Sirât' (2025).

Con esta última película logró, además, dos nominaciones a los Premios Óscar 2026, en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.