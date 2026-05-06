Se olvida en el exterior del aeropuerto de Santander una mochila con 4.400 euros

Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto Seve Ballesteros - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil que presta servicio en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha devuelto una mochila con 4.400 euros a un hombre de 71 años que la había dejado olvidada en la parada de autobús del aeródromo cántabro la semana pasada.

La Guardia Civil fue alertada por el servicio de vigilancia del aeropuerto, que había visto en el circuito cerrado de cámaras una mochila que estaba cerca de la entrada de la instalación.

Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras la localizaron sobre un banco de la parada de autobús, y tras comprobar que no tenía ningún objeto explosivo o peligroso, la abrieron. Contenía 4.400 euros en metálico, además de documentación, medicación, comida y un teléfono móvil.

Tras las primeras indagaciones, los agentes pudieron contactar con un familiar del dueño de la mochila. No obstante, una hora después de haberla encontrado, un hombre acudió a los guardias del aeropuerto y les dijo que, cuando estaba en el autobús, se dio cuenta que no llevaba la mochila, por lo que regresó y comprobó que ya no estaba en el banco donde pensaba que se había quedado.

Una vez que los guardias verificaron que la mochila era suya, se la devolvieron.