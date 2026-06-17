La OMIC de Astillero ofrece nuevos cursos gratuitos de formación para consumidores

OMIC de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Astillero ha puesto en marcha una nueva programación de cursos gratuitos de formación dirigidos a consumidores y usuarios, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para la defensa de sus derechos y la toma de decisiones informadas en ámbitos como los suministros energéticos, las compras por Internet, los seguros o las reclamaciones de consumo.

Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Astillero y subvencionada por la Dirección General de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, se desarrollará a lo largo de los meses de junio, septiembre y octubre, con plazas limitadas a 15 participantes por curso.

La programación arrancará los días 17 y 18 de junio con un curso dedicado a los contratos de luz y gas, mientras los días 24 y 25 se celebrará una formación centrada en las compras online, las ventas a distancia y el uso de plataformas como Facebook o Bizum. Tras el verano, el 1 y 2 de septiembre tendrá lugar un curso sobre seguros, mientras que el 5 y 6 de octubre se desarrollará un taller práctico sobre reclamaciones y defensa de los derechos de los consumidores.

Todas las sesiones estarán orientadas a ofrecer información útil y herramientas prácticas para prevenir problemas, evitar fraudes y actuar con mayores garantías ante cualquier incidencia relacionada con el consumo.

Los cursos tendrán una duración de cuatro horas distribuidas en dos jornadas de 16.00 a 18.00 horas, y se celebrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero. Las personas interesadas podrán inscribirse enviando un correo electrónico a omic@astillero.es, indicando un teléfono de contacto.

El concejal de Consumo, Alejandro Polo, ha destacado la importancia de esta propuesta para seguir reforzando la labor de información, asesoramiento y acompañamiento que desarrolla la OMIC durante todo el año.

"Estos cursos son una oportunidad para que los vecinos conozcan mejor sus derechos y dispongan de herramientas útiles para afrontar situaciones que afectan a su economía cotidiana, como los contratos energéticos, las compras por Internet o los seguros. Además, contar con una profesional del prestigio y la experiencia de Ana España, exdirectora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, supone un valor añadido excepcional para esta programación y una garantía de calidad para todos los participantes", ha señalado.

Los cursos forman parte de una estrategia más amplia de información, formación y acompañamiento al consumidor que la OMIC de Astillero desarrolla durante todo el año. Junto a las acciones formativas, los vecinos disponen de un servicio permanente de atención y asesoramiento especializados para resolver dudas, tramitar reclamaciones y defender sus derechos ante cualquier incidencia relacionada con el consumo.

Esta labor cuenta con la experiencia de Ana España, una de las mayores referentes en materia de consumo en Cantabria, cuya trayectoria profesional contribuye a ofrecer un servicio "cercano, riguroso y de calidad a los ciudadanos", ha destacado el Consistorio.

Esta labor se complementa con la elaboración y difusión de materiales divulgativos y guías prácticas sobre cuestiones de especial interés para los consumidores, entre ellas la Guía de Luz y Gas, la Guía para la Compra de Vivienda, información sobre cuentas básicas y traslado de cuentas bancarias, el Libro de Garantía de Productos y Servicios, las recomendaciones sobre inspecciones de gas y calderas, las precauciones en las ventas a domicilio, una guía de preguntas y respuestas sobre seguros o el test divulgativo '¿Cuánto sabes de consumo?'.